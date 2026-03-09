감격의 눈물! 한국 넘어선 대만 야구→역사적인 'WBC 최초 승리'…"어렸을 때 한국 이긴 적 없었어"

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 대만이 5대4로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 대만 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
[스포츠조선 강우진 기자]대만이 사상 최초로 WBC에서 한국 대표팀을 잡아내면서 역사를 썼다.
한국 야구대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) C조 3차전에서 4-5로 졌다. 8회 4-4 동점으로 팽팽한 승부였지만, 승부치기 끝에 대만이 승리를 거뒀다.
MLB.com은 이 경기를 도쿄돔의 긴 역사 속에서 기억에 남을 경기 중 하나라고 평가했다. 대만이 처음으로 WBC에서 한국을 잡은 경기이기 때문이다.
매체는 '대만은 이번 대회 전까지 WBC에서 한 번도 한국을 이긴 적이 없었다'며 '이번 경기에서 승리해야만 1라운드 통과에 대한 희망을 이어갈 수 있었다'고 설명했다.
대만은 난타전 끝에 5-4로 한국을 잡아냈다. 일부 대만 선수들은 기쁨의 눈물을 흘리며 그라운드를 떠났다. 부상으로 고생한 전제셴 대만 대표팀 주장도 그 중 하나였다.
전제셴은 "모든 동료 선수들과 코치, 감독님께 감사드린다"며 "부상 이후 경기에 나서지 못했지만, 마음속으로는 우리가 반드시 이기길 바랐다"고 말했다. 이어 "팬들도 우리를 정말 열정적으로 응원해 줬다"며 "승리한 뒤 눈물이 나왔다. 우리는 포기하지 않았고 팬들도 포기하지 않았다"고 덧붙였다.
대만의 주장은 한국 대표팀을 처음으로 이긴 역사적인 순간에 대해서도 언급했다.
그는 "어릴 때부터 WBC를 보면서 자랐지만 우리는 한국을 이긴 적이 없었다"며 "우리는 힘도 있고, 실력도 있고, 운도 있었다. 마침내 승리했고, 우리가 보여준 것은 다음 세대를 위한 가능성이라고 생각한다"고 강조했다.
이번 승리에 크게 기여한 스튜어트 페어차일드는 "내 인생에서 정말 재미있었던 경기 중 하나였다"며 "경기 내내 서로 주고받는 흐름이었고, 연장까지 갔다. 마지막에 승리를 만들어낸 건 정말 놀라운 일이었다"고 소감을 전했다.
대만의 기쁜 분위기와는 반대로 한국은 침울해 있다. 9일 오후 7시 도쿄돔에서 펼쳐질 호주전에서 대승을 거둬야만 2라운드 진출이 가능하다. 한국이 호주를 꺾을 경우 한국과 대만, 호주가 모두 2승 2패로 동률을 이룬다. 이후에는 아웃카운트 당 실점이 가장 적은 나라가 조 2위로 2라운드에 진출한다. 결국 한국이 8강으로 가기 위해서는 9이닝 경기 기준으로 5점차 이상으로 호주를 이겨야 한다. 허용할 수 있는 실점은 최대 2점이다.