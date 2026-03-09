문동주·원태인·오브라이언 있었다면 어땠을까 → 김도영·문보경은 '월클' 인증인데
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 4회말 김도영이 삼진으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
|21일 일본 오키나와 고친다구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 한화 이글스의 평가전. 문동주가 불펜 피칭을 하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.21/
[스포츠조선 한동훈 기자] 문동주 원태인 오브라이언이 있었다면 어땠을까.
한국 야구가 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 탈락 위기에 몰렸다. 타선은 경쟁력을 입증했지만 마운드가 힘이 부치는 모습을 노출했다. 부상 때문에 최종엔트리에서 빠진 강속구 투수들이 생각날 수밖에 없다.
류지현 감독이 이끄는 2026 WBC 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 대회 C조 예선 최종전 호주전을 펼친다. 한국은 1차전 체코전 승리 후 일본전 대만전 연패했다. 1승 2패 조 4위로 미끄러졌다. 호주전을 정규이닝 기준 2실점 이하, 5점차 이상 승리(5대0, 6대1, 7대2)해야 자력 2위가 가능하다.
한국은 잘 싸웠다. 체코를 11대4로 완파하며 산뜻하게 출발했다. 디펜딩챔피언 일본과 접전을 펼친 끝에 6대8로 아깝게 졌다. 신흥강호 대만전은 승부치기까지 가서 4대5로 무릎을 꿇었다.
스코어에서 나타나듯이 공격력은 훌륭했다. 특히 김도영(KIA) 문보경(LG)은 대활약을 펼치며 세계 무대에서도 통하는 기술을 가졌음을 입증했다. 한국은 3경기 동안 홈런 6개를 쏘아올렸다.
실점이 많았다. 홈런을 많이 치기도 했지만 많이 맞기도 했다. 한국은 3경기 피홈런이 8개나 된다. 일본에 4개, 대만에 3개를 허용했고 심지어 체코한테도 1방 맞았다.
마운드가 '완전체'였다면 어땠을까.
|20일 일본 오키나와 온나손 아카마 구장에서 열린 대한민국 야구 대표팀과 삼성 라이온즈의 평가전, 원태인이 인터뷰를 하고 있다. 오키나와(일본)=박재만 기자 pjm@sportschosun.com./2026.02.20/
최종엔트리 발표 직전 문동주(한화)가 어깨 통증을 느꼈다. 발표 후에는 원태인(삼성)과 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)이 낙마했다. 원태인은 팔꿈치, 오브라이언은 종아리가 아팠다.
|5일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 선제 만루홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.05/
문동주와 원태인은 최소 2이닝에서 길게는 4이닝까지도 책임질 수 있는 선발 자원이라 더 뼈아팠다. 오브라이언은 류지현 감독이 일찌감치 마무리로 낙점한 핵심 불펜 자원이었다.
문동주와 원태인은 WBC 참가가 불발됐지만 회복이 순조로워 정규시즌 개막 합류에는 지장이 없는 수준으로 전해졌다.
마지막 호주전도 실점 억제가 관건이다. 타선이 5점 이상 내는 것은 가능해 보이지만 3점 미만으로 버티는 게 쉽지 않아 보인다. 한국은 좌완 손주영(LG)을 선발로 내세운다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
