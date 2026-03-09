우리가 아는 그 웰스가 호주 선발이다...대량 득점 필요한 대표팀, 호재냐 악재냐

기사입력 2026-03-09 11:07


우리가 아는 그 웰스가 호주 선발이다...대량 득점 필요한 대표팀, 호재냐 악재냐
LG 새 아시아쿼터 투수 라크란 웰스가 첫 불펜 피칭을 하고 있다. 사진제공=LG 트윈스

[스포츠조선 김용 기자] 호재야, 약재야.

미국에서 열리는 본선 진출을 바라는 한국 야구 국가대표팀에게, 호주전은 너무 어려운 숙제다.

한국은 9일 일본 도쿄돔에서 호주와 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 마지막 경기를 치른다.

일본, 대만에 연달아 패하며 벼랑 끝에 몰렸다. 한국이 8강 본선이 열리는 미국 마이애미로 가려면 호주전 2실점 이하로 하고 5점 이상의 득점을 하며 이겨야 한다. 5대0, 5대1, 7대2로 승리해야만 미국행이 가능해진다. 아무리 득점을 많이 해도, 2점 이상 주면 끝이다.

결국 호주를 상대로 '압살'하는 경기 내용을 보여야 하는데 쉽지 않아 보인다. 호주는 대만을 3대0으로 꺾었고, 8일 일본전에서도 3대4로 석패했다. 투-타 경기력이 우리가 알던 호주의 모습이 아니다.


8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
그래도 포기는 없다. 아주 불가능한 시나리오도 아니다. 호주가 잘하고 있지만, 객관적 전력을 볼 때 일본과 대만보다 한 수 아래다. 도쿄돔에서 쏟아져나오는 장타만 조심하면, 충분히 점수차를 벌릴 수 있다.

일단 타선이 초반부터 점수를 내주는 게 중요하다. 그래서 살펴야 하는 게 호주 선발. 웰스다. 우리가 아는 그 선수다. 지난해 키움 히어로즈에서 단기 대체로 활약한 후, 올해 LG 트윈스와 아시아쿼터 계약을 맺었다.

지난해 키움 소속으로 4경기 1승1패 평균자책점 3.15를 기록했다. 좌완인데 치기 쉽지 않은 스타일이다. 구속이 막 빠르지는 않지만, 독특한 투구폼에서 나오는 공이 까다롭다. 제구가 흔들리지만 않는다면, 웰스를 상대로 대량 득점을 장담할 수는 없다.


그래도 모르는 투수보다 나을 수도 있다. 위에서 언급한 것처럼 좋은 투수지만, 압도적이지는 않다. 오히려 선수들이 '이 정도 공이지'를 알고 있으면, 부담을 덜고 조금은 편하게 타석에 들어설 수 있다. 데이터도 어느정도 확보가 된다. 유리하게 작용할 수 있는 부분이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

