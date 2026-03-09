"성남 야구 인프라에 힘써달라" 레전드 김응용 전 감독, 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 위촉
|
|
|김응용 전 감독이 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 위촉행사에서 김 예비후보의 승리를 기원하는 기념 사인을 담은 야구배트와 야구볼을 선사하고 있다. 사진제공=김병욱 성남시장 예비후보 선거사무소
한국 프로야구의 전설, 김응용 전 감독이 성남 야구 발전을 위해 김병욱 성남시장 예비후보를 후원한다.
김병욱 예비후보 캠프는 지난 8일 성남 소재 후원회 사무소에서 김응용 전 감독을 후원회장으로 위촉하는 위촉식을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에서 김 전 감독은 김 예비후보에게 성남시의 야구 저변 확대와 인프라 확충에 힘써줄 것을 강력히 당부했다.
위촉식에서 두 사람은 '시민들이 함께 즐기는 야구 도시 성남'을 향한 염원을 담아, '홈런'이라고 새겨진 유니폼을 입고 야구 배트를 휘두르는 퍼포먼스를 선보였다. 승리를 향한 결연한 의지를 담은 두 사람의 '홈런 스윙'은 참석자들의 큰 박수를 이끌어냈다.
김 전 감독은 위촉 소감을 통해 "야구는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국민 스포츠지만, 인구 90만의 성남시에는 시민과 청소년들이 마음껏 즐길 수 있는 인프라가 여전히 부족하다"며 "단순한 엘리트 스포츠를 넘어 시민들이 일상에서 즐기는 스포츠로서 야구가 성남에 뿌리 내리길 기대한다"고 전했다.
김병욱 예비후보는 이에 화답하며 "한국 야구의 전무후무한 기록을 쓴 김응용 감독님의 '원칙과 책임'의 리더십을 깊이 존경해왔다"며, "감독님이 보여주신 승리의 철학을 '김병욱표 실용행정'에 그대로 녹여내 성남의 해묵은 과제들을 정면 돌파하겠다"고 강조했다.
한국 야구계의 상징적 인물인 김 전 감독이 정치인의 후원회장을 맡은 것은 매우 이례적인 일로 평가받는다. 김 전 감독은 평소 야구와 팬 문화에 대해 김 예비후보가 보여온 꾸준한 관심, 그리고 문제를 책상 위가 아닌 현장에서 해결하려는 '현장 중심'의 태도에 깊이 공감해 후원회장직을 수락한 것으로 알려졌다.
