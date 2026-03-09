"성남 야구 인프라에 힘써달라" 레전드 김응용 전 감독, 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 위촉

기사입력 2026-03-09 13:11


"성남 야구 인프라에 힘써달라" 레전드 김응용 전 감독, 김병욱 성남시장…
김응용 전 감독이 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 위촉행사에서 김 예비후보의 승리를 기원하는 기념 사인을 담은 야구배트와 야구볼을 선사하고 있다. 사진제공=김병욱 성남시장 예비후보 선거사무소

한국 프로야구의 전설, 김응용 전 감독이 성남 야구 발전을 위해 김병욱 성남시장 예비후보를 후원한다.

김병욱 예비후보 캠프는 지난 8일 성남 소재 후원회 사무소에서 김응용 전 감독을 후원회장으로 위촉하는 위촉식을 가졌다고 밝혔다. 이날 행사에서 김 전 감독은 김 예비후보에게 성남시의 야구 저변 확대와 인프라 확충에 힘써줄 것을 강력히 당부했다.

위촉식에서 두 사람은 '시민들이 함께 즐기는 야구 도시 성남'을 향한 염원을 담아, '홈런'이라고 새겨진 유니폼을 입고 야구 배트를 휘두르는 퍼포먼스를 선보였다. 승리를 향한 결연한 의지를 담은 두 사람의 '홈런 스윙'은 참석자들의 큰 박수를 이끌어냈다.

김 전 감독은 위촉 소감을 통해 "야구는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 국민 스포츠지만, 인구 90만의 성남시에는 시민과 청소년들이 마음껏 즐길 수 있는 인프라가 여전히 부족하다"며 "단순한 엘리트 스포츠를 넘어 시민들이 일상에서 즐기는 스포츠로서 야구가 성남에 뿌리 내리길 기대한다"고 전했다.

김병욱 예비후보는 이에 화답하며 "한국 야구의 전무후무한 기록을 쓴 김응용 감독님의 '원칙과 책임'의 리더십을 깊이 존경해왔다"며, "감독님이 보여주신 승리의 철학을 '김병욱표 실용행정'에 그대로 녹여내 성남의 해묵은 과제들을 정면 돌파하겠다"고 강조했다.

한국 야구계의 상징적 인물인 김 전 감독이 정치인의 후원회장을 맡은 것은 매우 이례적인 일로 평가받는다. 김 전 감독은 평소 야구와 팬 문화에 대해 김 예비후보가 보여온 꾸준한 관심, 그리고 문제를 책상 위가 아닌 현장에서 해결하려는 '현장 중심'의 태도에 깊이 공감해 후원회장직을 수락한 것으로 알려졌다.


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

유명 앵커 모친 실종 한 달째..수로서 여성 시신 발견됐지만 사건은 여전히 ‘미궁’

3.

'조카 입양' 홍석천, 생애 첫 상견례 복잡 심경 "나 같은 사람 처음 봤을 텐데.."

4.

진태현 "왜 남의 자식 돌보냐고 수군거려"...'세 딸 입양' 시선에 내놓은 진심

5.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 박수치는데…' 일본판 강백호 탄생? "무례하다" 일왕 퇴장 → 입꾹닫+팔짱 태도 '논란' [WBC화제]

2.

그만 완벽해! 오타니, SNS로 '미출전 후배' 샤라웃까지 → '라스트 사무라이, 고노조 가이토'

3.

'0타석' 307억 최고액 거포 봉인 미스테리…'1할 타격' 마이너 홈런왕, 여기서 꼬였다

4.

헐크가 '진짜' 헐크됐다!...대회 결승서 역대급 패싸움 논란, 주먹으로 뒤통수 때리고, 날아차기 시도

5.

이제 와서 태세 전환인가...미국 최강 병기 말 바꿨다 "WBC 더 뛰고 싶어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

'오타니도 박수치는데…' 일본판 강백호 탄생? "무례하다" 일왕 퇴장 → 입꾹닫+팔짱 태도 '논란' [WBC화제]

2.

그만 완벽해! 오타니, SNS로 '미출전 후배' 샤라웃까지 → '라스트 사무라이, 고노조 가이토'

3.

'0타석' 307억 최고액 거포 봉인 미스테리…'1할 타격' 마이너 홈런왕, 여기서 꼬였다

4.

헐크가 '진짜' 헐크됐다!...대회 결승서 역대급 패싸움 논란, 주먹으로 뒤통수 때리고, 날아차기 시도

5.

이제 와서 태세 전환인가...미국 최강 병기 말 바꿨다 "WBC 더 뛰고 싶어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.