'올림픽 뛰면 되잖아!' 갈팡질팡 스쿠발 결국 WBC 떠난다…"잠을 못 잤다"→준우승 시 '비난의 화살' 감수해야
|사진=토킹베이스볼
[스포츠조선 강우진 기자]메이저리그 사이영상에 빛나는 타릭 스쿠발이 결국 미국 대표팀을 떠난다. 당초 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 1경기만 등판하겠다는 계획을 그대로 유지한 것이다.
MLB닷컴은 10일(한국시각) '스쿠발은 2026 WBC에서 더 이상 선발 등판하지 않는다'며 '그는 멕시코 대표팀과의 경기가 끝난 뒤 디트로이트 타이거스의 스프링 트레이닝 캠프로 복귀할 예정'이라고 보도했다.
이날 멕시코전을 앞두고, 마크 데로사 미국 대표팀 감독은 스쿠발이 이번 대회에서 더이상 투구하지 않을 것이라고 확인했다. WBC에서는 더 이상 공을 던지지 못하게 됐지만, 스쿠발은 향후에도 미국 대표팀에서 뛰고 싶다는 의지를 밝혔다.
|타릭 스쿠발. 로이터연합뉴스
스쿠발은 "어떻게든 계속 던질 방법을 찾으려고 노력했다"며 "나는 미국을 사랑하고, 이 대회가 의미하는 모든 것을 존경한다. 만약 2028년 올림픽에서 나를 원한다면 내가 가장 먼저 참가 신청을 할 것"이라고 말했다.
앞서 스쿠발은 WBC 참가가 확정된 순간부터 한 경기만 선발 등판한 뒤 디트로이트 캠프로 돌아가 개막전을 준비하기로 돼 있었다. 그는 지난 8일 영국과의 경기에서 선발 등판해 3이닝을 던지며 미국의 승리에 기여했다.
|AP연합뉴스
하지만 미국 대표팀에서의 경험은 그를 갈등하게 했다.
스쿠발은 "지난 며칠 동안 거의 잠을 못 잤다"며 "어떻게든 방법을 찾으려고 휴대폰을 붙잡고 일정을 바꾸거나 미룰 방법이 없는지 고민했다. 하지만 내가 그런 힘을 가진 건 아니다"고 말했다.
결국 그는 WBC 결승전 선발 가능성을 뒤로하고, 2026 메이저리그 시즌에 집중하기 위해 소속팀 캠프로 돌아간다. 이번 시즌은 스쿠발이 FA 자격을 얻기 전 마지막 시즌이다.
|사진=토킹베이스볼
스쿠발의 이 결정이 미국 대표팀의 WBC 성적에 어떤 영향을 끼칠지 주목된다. 결승전은 미국과 일본의 무대가 될 확률이 높다. 스쿠발이 없는 미국 대표팀이 준우승에 그친다면 비난의 화살이 그에게 돌아갈 수도 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
