기적의 8강, 단 1경기도 던지지 못한 투수가 있다...마지막 교체 찬스, 혹시 이 선수가 합류?

기사입력 2026-03-11 13:07


기적의 8강, 단 1경기도 던지지 못한 투수가 있다...마지막 교체 찬스…
3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 4회말 송승기가 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

[스포츠조선 김용 기자] 단 한 번도 등장하지 않은 투수, 교체 기회 마지막인데...

한국 야구 국가대표팀은 우여곡절 끝에 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 본선에 올랐다.

일본은 원래 강했고, 대만과 호주의 실력이 월등해진 것도 있지만 문제는 우리 마운드였다. 원태인, 문동주, 오브라이언 등 핵심 선수들이 부상으로 이탈한 가운데 소집된 투수들의 구위도 정상이 아니었다. 박영현, 조병현, 김택연, 유영찬, 김영규 등 150km 이상을 던져야 할 투수들의 구속이 140km 중반대에 머물렀다. 정우주와 같이 어린 선수들은 약체 체코전임에도 불구하고 긴장한 모습이 역력했다.

여기에 그나마 좋은 구위를 보여줬던 손주영이 팔꿈치 이상으로 이탈했다. 이 자리는 오브라이언이 대체할 가능성이 생기고 있다.

그런데 WBC는 특별한 규정이 있는 대회다. 조별리그 종료 후 본선이 열리기 전 투수 엔트리를 교체할 수 있다. 미리 등록한 예비 명단 투수는 부상 여부와 관계 없이 팀에 합류할 수 있는 것이다.


기적의 8강, 단 1경기도 던지지 못한 투수가 있다...마지막 교체 찬스…
4일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀의 공식훈련. 송승기가 수비훈련을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.04/
한국은 대회 전 문동주, 배찬승, 김택연, 유영찬을 예비 명단에 등록했다. 그 중 김택연과 유영찬은 이미 엔트리에 합류했다. 부상과 관계 없이 바뀔 수 있는 선수는 문동주와 배찬승이 있다.

그런데 조별리그 4경기에서 단 한 번도 나오지 못한 투수가 있다. 송승기다. 지난해 혜성처럼 나타나 안현민과 신인왕 경쟁을 펼치며 주목받았고, WBC 최종 엔트리에도 선발됐다. 하지만 쓰임새가 애매하다. 선발로 내보내자니, 기존 선발들이 있다. 불펜으로 투입하자고 하니, 뭔가 불안하다. 원래는 투구수 제한이 있는 대회이기에 65개를 던진 선발 뒤를 받치는 2선발로 활용도가 높을거라 보고 뽑았는데, 결국 단 한 경기도 던지지 못했다.

본선 라운드부터는 투구수 제한이 늘어난다. 조별리그 2선발 개념이 약화될 수 있다. 송승기의 입지는 더욱 줄어들 수밖에 없다. 그렇다면 교체 카드는 생각해볼 수 없는 것일까.


기적의 8강, 단 1경기도 던지지 못한 투수가 있다...마지막 교체 찬스…
20일 오후 야구국가대표팀 선수들이 인천공항 제1터미널을 통해 귀국했다. 인터뷰 하고 있는 문동주. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.20/

일단 배찬승은 지난해 신인이다. 갑자기 합류해 도미니카공화국, 베네수엘라같은 강팀들을 상대로 좋은 공을 뿌리기는 쉽지 않다. 결국 문동주다. 어깨 문제로 빠졌지만, 지금은 회복했다. 10일 청백전에서 155km를 뿌렸다. 선발은 아니더라도, 경기 중후반 중요한 상황에서 1이닝만 막아준다 해도 천군만마다. 1이닝도 필요 없다. 승부처 강한 타자 한 타자만 상대해도 될 일이다.

하지만 이것도 쉽지는 않다. 이제 막 회복해 첫 실전을 한 선수다. 미국까지 이동하는 피로와 시차 적응 문제도 있다. 그래도 만약 한 자리가 빈다면, 문동주는 매력적인 카드가 될 수 있기는 하다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

