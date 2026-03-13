[공식 기자회견] 푸홀스 감독, 한국에 섬뜩한 경고! → "우리를 이기긴 어려울 것이다" [마이애미 현장]

기사입력 2026-03-13 06:16


마이애미(미국)=한동훈 기자

[마이애미(미국)=스포츠조선 한동훈 기자] 도미니카 공화국 알버트 푸홀스 감독이 한국전 승리를 자신했다.

푸홀스 감독은 13일(이하 한국시각) 미국 마이애미 론디포파크에서 훈련을 마치고 8강전 공식 기자회견에 참석했다.

도미니카 공화국과 한국은 14일 이곳에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 준결승 티켓을 두고 격돌한다.

푸홀스 감독은 '팀 코리아'에 대해 "한국은 자기들만의 경기를 할 것이다. 타석에서 규율이 잘 잡혀 있고 실수를 거의 하지 않는 팀이다. 우리도 대비를 할 것이다. 한국에 맞설 준비를 철저히 할 것이다"라고 말했다.

이어서 "한국은 깔끔한 경기를 펼친다고 생각한다. 우리도 실수를 하지 않도록 해야 한다. 다양한 방식으로 대응하겠다. 한국은 스몰볼, 히트 앤 런 등 여러가지 전술을 구사할 것입니다. 어떻게든 득점을 올리고 우리를 이기려고 할 것"이라고 경계했다.

푸홀스는 그러면서도 승리를 자신했다.

푸홀스는 "실수가 발생한다면 기회를 잘 잡아서 우리의 득점 기회로 만들겠다. 우리를 이기긴 어려울 것이다. 우리는 한국과 경쟁할 준비가 되어있다"고 장담했다.

푸홀스는 선수들에 대해 강한 신뢰를 과시했다.


푸홀스는 "내 입장에서는 우리 선수들이 경기에 임할 준비가 되어 있는지 확인하는 것이 가장 중요하다. 몇 주 동안 선수들이 이미 그런 모습을 보여줬다. 그래서 내일 경기가 정말 기대된다. 정보가 많지는 않다. 우리가 가진 자원과 상대팀 드러난 데이터를 바탕으로 승리할 수 있는 전략을 세우겠다"고 내다봤다.

한국을 상대할 선발투수는 크리스토퍼 산체스(필라델피아 필리스)다.

푸홀스는 "산체스가 잘 해내길 바란다. 불펜도 활용할 예정이다. 한국에 대해 많은 정보가 없지만 스카우트 팀이 좋은 보고서를 보내주고 있다"고 기대감을 나타냈다.


마이애미(미국)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

