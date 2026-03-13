'손호영 2안타 2타점 → 김민석 동점포' 야속한 하늘…2446명 부산팬 아쉬움 속 8회 우천콜드! 롯데-KT 6대6 무승부 [부산리뷰]

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 하루종일 빗줄기가 오락가락하더니, 부산 하늘이 결국 사고를 쳤다. 8회초 진행 도중 쏟아진 소나기에 결국 무승부가 결정됐다.

13일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 시범경기 2차전은 6대6 무승부로 끝났다.

롯데는 황성빈(중견수) 레이예스(좌익수) 전준우(지명타자) 한동희(1루) 윤동희(우익새) 손호영(3루) 한태양(2루) 전민재(유격수)손성빈(포수) 라인업으로 경기에 임했다. 전날과 비교하면 포수만 유강남에서 손성빈으로 바뀐 모양새.

KT는 적지않은 변화를 줬다. 최원준(중견수) 유준규(우익수) 김현수(지명타자) 힐리어드(1루) 허경민(3루) 김상수(2루) 장진혁(좌익수) 이강민(유격수) 라인업으로 나섰다. 김현수가 3번으로 내려오고, 유준규와 장진혁이 각각 외야 한자리씩 맡았다.

롯데 아시아쿼터 쿄야마 마사야와 KT 외국인 투수 케일럽 보쉴리의 맞대결. 쿄야마가 1회 난조에도 3이닝 2실점으로 선방한 반면, 보쉴리는 비까지 섞여 다소 추운 날씨 때문인지 3⅔이닝 5실점으로 다소 부진했다. 롯데는 쿄야마의 뒤를 이어 이민석(2⅓이닝) 정현수(1이닝) 박준우(⅔이닝) 등이 마운드에 올랐고, KT는 이채호(⅓이닝) 박지훈(1이닝) 원상현(1이닝) 한승혁(1이닝) 등 필승조가 총출동했다.


기선은 KT가 제압했다. KT는 1회초 제구가 흔들리는 쿄야마를 상대로 최원준 중전안타, 유준규 2루타, 김현수의 2타점 적시타가 이어지며 순식간에 2점을 선취했다. 4번타자 힐리어드도 폭투에 이은 볼넷. 하지만 이어진 1사 2,3루에서 김상수 장진혁이 범타로 물러나며 추가점을 뽑지 못했다.

롯데는 1회말 곧바로 반격했다. 황성빈의 안타와 2루 도루, 레이예스의 안타로 무사 1,3루. 전준우의 3루 땅볼 때 황성빈이 홈에서 횡사했지만, 이어진 2사 만루에서 손호영의 내야안타로 1점을 따라붙었다.

쿄야마는 이후 어느 정도 안정을 되찾았다. 3회초에도 안타와 볼넷으로 2사 1,2루 위기를 맞이했지만, 장진혁을 삼진 처리하며 버텨냈다. 투구수는 65개였다.


반면 보쉴리는 흔들렸다. 3회말 장두성-박승욱의 안타로 만든 2사 1,2루에서 손호영의 1타점 2루타, 보쉴리의 폭투가 이어지며 3-2로 역전이 이뤄졌다.

KT는 4회초 바뀐 투수 이민석을 상대로 무사 2,3루 찬스를 잡았지만, 내야 땅볼로 1점 만회하는데 그쳤다. 반면 롯데는 4회말 2사 2,3루에서 최고참 전준우가 2타점 적시타를 치며 5-3 리드를 이끌었다. 결국 보쉴리는 4회를 마치지 못하고 교체됐다. 투구수는 72개였다.


KT의 추격도 끈질겼다. 5회초 1사 후 손민석의 안타와 도루, 장진혁의 2루타로 1점 따라붙었고, 6회초에는 1사 1,2루에서 오윤석의 동점 적시타가 터졌다. KT 필승조 후보인 신인 박지훈은 5회말 볼넷에 이어 도루, 포일이 이어지며 1사 3루 위기를 맞이했지만, 이호준을 삼진으로 잡아내며 실점 없이 잘 막았다.

롯데는 6회말 KT 원상현을 상대로 2사 2루에서 대타 유강남의 적시 2루타로 다시 1점 앞섰지만, 2사 만루에서 김민성이 삼진으로 물러났다.

KT는 7회초 시작과 함께 신예 포수 김민석의 홈런으로 동점을 이뤘다. 이어진 경기는 8회초 KT 첫 타자 오윤석이 볼넷으로 출루했지만, 쏟아진 비로 인해 양팀 사령탑과 심판들의 논의 끝에 무승부로 끝났다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

