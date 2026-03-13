서동주 "데이트 폭력 당했다" 고백..표창원도 "욕이 아깝다" 분노('읽다')

|
[스포츠조선 문지연 기자] 서동주가 데이트 폭력 사연에 분노했다.
해당 사건으로 무기징역을 선고받은 김레아는 교도소에서 보낸 편지를 통해 "내가 먼저 칼을 뽑아 일어난 사건이 아니다"라며 '계획 범죄'를 부인한다. 그러나 표창원 소장은 즉시 "사건을 아는 사람의 입장에서 바로 느껴지는 감정은 불쾌함과 분노"라며, "말도 안 되는 주장이고, 욕이 아깝다"라고 일축하며 사건의 전말을 낱낱이 따져본다. 박경식 PD 또한 "나쁜 놈들의 편지를 읽을 때마다 레전드가 경신되는 것 같다"라고 혀를 내두른다.
표창원 소장은 김레아의 편지에 전형적인 거짓말의 징후가 나타난다고 분석한다. 실제 있었던 일들을 구체적으로 언급하면서 단지 주어만 바꾸는 의도적 '역할 변경'의 특징이 보인다는 것. 이에 호스트 서동주는 "반대로 말하기 대회를 열었나, '어나더 레벨'의 미친X이다"라고 경악한다. 또한 자신의 데이트 폭력 피해 경험을 털어놓은 서동주는 데이트 폭력의 징후는 어떻게 알아보는지, 교제하는 사이에 폭력이 시작되면 어떻게 대응해야 하는지에 대한 구체적이고 현실적인 조언을 건네 공감을 자아낸다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com