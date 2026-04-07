'한국계 빅리거' 저마이 존스, 대타 2타수 무안타 침묵…2사 만루 찬스 날렸다

[스포츠조선 고재완 기자] '한국계 메이저리거' 저마이 존스(디트로이트 타이거즈)가 승부처에서 대타로 그라운드를 밟았으나 침묵하며 짙은 아쉬움을 남겼다.
존스는 7일(이하 한국시각) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 타겟필드에서 열린 미네소타 트윈스와의 원정 경기에 교체 출전해 2타수 무안타로 물러났다.
첫 단추부터 꼬였다. 팀이 3-5로 뒤져 추격이 절실했던 6회초, 선두타자 파커 미도우즈를 대신해 대타로 타석에 들어선 존스. 상대의 바뀐 투수 앤서니 밴다를 마주하며 출루를 노렸지만, 밴다의 구위에 눌려 단 4구 만에 헛스윙 삼진으로 돌아서며 벤치로 무거운 발걸음을 돌렸다.
가장 뼈아픈 순간은 8회에 찾아왔다. 2사 만루라는 절호의 역전 찬스에서 다시 한번 타석에 선 존스는 미네소타의 다섯 번째 투수 코디 로우라슨과 마주했다. 하지만 방망이는 3구 만에 허무하게 돌고 말았다. 힘없이 떠오른 타구가 2루수 글러브 속으로 빨려 들어가며 단숨에 흐름을 뒤집을 수 있었던 황금 같은 만루 찬스가 허공으로 날아갔다.
한국에서 입양된 어머니의 영향으로 자란 존스는 평소 자신의 글러브에 태극기를 자수하고 경기에 나설 만큼 '어머니의 나라' 대한민국에 진심인 선수로 잘 알려져 있다. 남다른 애정과 실력을 바탕으로 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 국가대표 최종 명단에 발탁돼 태극마크를 달고 그라운드를 누비며 국내 야구팬들에게 뭉클한 감동을 선사하기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com