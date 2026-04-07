"지긋지긋하네" 한팀에만 사구 24개…폭발해버린 1315억 타자, 곧바로 '응징' 나섰다

밀워키전에서 또 사구를 맞은 보스턴의 윌슨 콘트레라스가 곧바로 보복에 나섰다. 3회말 브랜든 우드러프에게 사구를 맞고 출루한 콘트레라스는 이어진 타석에서 땅볼 타구 때 2루 슬라이딩을 하면서 밀워키 유격수 데이비드 해밀턴에게 강한 태클을 시도했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 보스턴 레드삭스 1루수 윌슨 콘트레라스는 밀워키 브루어스만 만나면 신경이 곤두선다.

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그동안 맞아온 사구 때문. 희한하게도 밀워키 투수들을 상대할 때마다 사구가 속출한다. '원한 관계'를 의심할 만하지만, 밀워키 투수들은 콘트레라스를 맞출 때마다 '일부러 던진 게 아니다'라고 해명해왔다.

이런 콘트레라스가 또 한 번 사구에 맞았다. 7일(한국시각) 미국 메사추세스주 보스턴의 팬웨이파크에서 펼쳐진 밀워키전에서 3회초 몸에 맞는 공으로 출루했다. 보스턴이 1-0으로 앞서고 있던 3회말 1, 2루 상황에서 몸쪽 높은 코스로 들어온 싱커가 왼쪽 손등을 스치고 지나갔다. 콘트레라스는 배트를 집어던진 뒤 투수 브랜든 우드럽을 향해 고함을 질렀다. 밀워키 포수이자 콘트레라스의 동생인 윌리엄이 만류에 나서면서 벤치클리어링 상황으로 번지진 않았으나, 콘트레라스는 이어진 타석에서 나온 윌리어 아브레우의 땅볼 타구 때 2루로 뛰면서 포스 아웃을 시도하던 밀워키 유격수 데이비드 해밀턴에게 강한 태클을 시도했다. 콘트레라스는 포스 아웃됐지만, 그의 태클에 맞은 해밀턴은 1루 송구 후 고통을 호소했고, 경기는 잠시 중단됐다. TV 중계 화면엔 해밀턴의 하의에 구멍이 난 자국이 선명히 드러났다.

밀워키의 크리스티안 옐리치는 이날 보스턴에 8대6으로 이긴 뒤 "지난 10년 동안 이런 장면을 보지 않았나. 새로울 게 전혀 없다"고 심드렁한 반응을 보였다. 우드러프 역시 "그는 아마 경기 중 동료들에게 활기를 불어 넣기 위해 노력하는 것 같다"고 말했다.

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콘트레라스는 태클과 다름 없던 2루 슬라이딩을 두고 "고의가 아니었다. 그(해밀턴)는 계속 베이스에 붙어 있었고, 내 슬라이딩은 완전히 정당한 동작이었다"고 구장했다. 이날 또 밀워키에 사구를 맞은 걸 두고는 "그들(밀워키 투수진)은 항상 '일부러 그런게 아냐'라고 말한다. 그런 말은 이제 지겹다"며 "다음에 또 나를 맞춘다면, 그 중 한 명을 쓰러뜨리겠다. 그게 내가 하고 싶은 말"이라고 분을 삭이지 못했다.

MLB닷컴은 '콘트레라스가 빅리그에서 맞은 131개의 사구 중 24개가 밀워키 투수에게 당한 것이다. 이는 다른 팀에 비해 10개 많은 수치'라며 '우드러프는 콘트레라스와의 28차례 맞대결에서 6개의 사구를 기록했다'고 밝혔다.

이러다 보니 콘트레라스와 우드러프의 신경전은 꽤 오래 전부터 이어져 왔다. 2021년 당시 시카고 컵스에서 뛰던 콘트레라스가 밀워키 원정에서 우드러프에게 사구를 맞자, 이어진 수비에서 컵스 불펜 투수 라이언 테페라가 우드러프의 등 뒤로 직구를 던진 바 있다. 이 경기에서 역전 홈런을 친 콘트레라스는 자신에게 야유를 보내는 밀워키 관중에게 '조용히 하라'는 제스쳐를 취하기도 했다. 콘트레라스는 당시 "그들은 맞출 대상을 잘못 골랐다"고 일갈한 바 있다.

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베네수엘라 출신인 콘트레라스는 2023년 세인트루이스 카디널스에서 5년 총액 8750만달러(약 1315억원) 계약을 맺었고, 지난해 12월 보스턴으로 트레이드 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com