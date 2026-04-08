"가족 문제가 있다" 다저스 라인업 긴급 변경 → 김혜성 투입, 대체 무슨 일이지?

LA 다저스 김혜성. AP연합뉴스

LA 다저스 미겔 로하스. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]LA 다저스 라인업이 긴급 변경됐다. 김혜성이 전격 투입됐다.

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다저스는 8일(이하 한국시각) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 정규 시즌 맞대결에서 야마모토 요시노부를 선발 투수로 내세웠다.

당초 다저스는 오타니 쇼헤이(지명타자)-카일 터커(우익수)-윌 스미스(포수)-프레디 프리먼(1루수)-데오스카 에르난데스(좌익수)-앤디 파헤스(중견수)-맥스 먼시(3루수)-미겔 로하스(유격수)-알렉스 프리랜드(2루수)로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸다.

김혜성의 이름은 없었다. 김혜성은 하루 전인 7일 토론토전에 선발 유격수로 출전해 4타수 2안타 1볼넷 1득점 활약을 펼쳤으나, 토론토 우완 선발 투수 케빈 가우스먼을 상대로는 라인업에서 제외됐다.

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그런데 다저스 구단이 경기 시작 직전에 라인업 변동을 발표했다. 다저스 구단은 "로하스가 가족 문제로 인해 선발 명단에서 제외됐다"는 사실을 발표했고, 경기 시작 직전 라인업은 8번타자-유격수에 로하스 대신 김혜성이 투입됐다. 경기 시작 직전 라인업을 바꿔야 할 정도로 로하스의 가족 내 어떤 문제가 발생한 것으로 보인다.

라인업에서 제외됐다가 깜짝 투입된 김혜성은 첫 타석부터 보란듯이 안타를 터뜨렸다. 이닝 선두타자로 나선 3회초. 자신의 첫 타석에서 김혜성은 가우스먼을 상대로 중전 2루타를 터뜨렸다. 이어 알렉스 프리랜드의 희생 번트로 3루에 진루했다가, 오타니의 우전 적시타때 홈을 밟아 득점까지 올렸다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com