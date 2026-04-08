'라인업 긴급 수정 → KIM 폭발!' 김혜성 2루타에 출루 100% 득점까지…5연승 질주[다저스 리뷰]

7일(현지시각) 캐나다 로저스센터에서 열린 토론토 블루제이스와의 경기에 출전한 김혜성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]경기 시작 직전 라인업이 변경되며 긴급 투입된 김혜성. 출루가 100% 득점으로 이어졌다.

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LA 다저스는 8일(이하 한국시각) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 정규 시즌 토론토 블루제이스와의 맞대결에서 4대1로 승리했다.

당초 다저스는 오타니 쇼헤이(지명타자)-카일 터커(우익수)-윌 스미스(포수)-프레디 프리먼(1루수)-데오스카 에르난데스(좌익수)-앤디 파헤스(중견수)-맥스 먼시(3루수)-미겔 로하스(유격수)-알렉스 프리랜드(2루수)로 이어지는 선발 라인업을 꾸렸다.

김혜성의 이름은 없었다. 김혜성은 하루 전인 7일 토론토전에 선발 유격수로 출전해 4타수 2안타 1볼넷 1득점 활약을 펼쳤으나, 토론토 우완 선발 투수 케빈 가우스먼을 상대로는 라인업에서 제외됐다.

TORONTO, CANADA - APRIL 7: Jesus Sanchez #12 of the Toronto Blue Jays reacts as he slides into second on a double in front of Hyeseong Kim #6 of the Los Angeles Dodgers in the second inning of their MLB game at Rogers Centre on April 7, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. AFP연합뉴스

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그런데 다저스 구단이 경기 시작 직전에 라인업 변동을 발표했다. 다저스 구단은 "로하스가 가족 문제로 인해 선발 명단에서 제외됐다"는 사실을 발표했고, 경기 시작 직전 라인업은 8번타자-유격수에 로하스 대신 김혜성이 투입됐다. 경기 시작 직전 라인업을 바꿔야 할 정도로 로하스의 가족 내 어떤 문제가 발생한 것으로 보인다.

긴급 투입된 김혜성은 이날 2루타 포함 3타수 1안타 1볼넷 2득점으로 8번타자 역할을 100% 해냈다.

3회초 이닝 선두타자로 타석에 선 김혜성은 가우스먼을 상대로 중전 2루타를 터뜨렸다. 가우스먼을 상대로도 좋은 타구를 날릴 수 있다는 사실을 증명해낸 타석이었다. 이어 알렉스 프리랜드가 희생 번트를 성공시켰는데, 토론토가 아웃카운트를 잡는데 실패하며 다저스가 무사 1,3루 찬스를 맞이했다. 김혜성은 3루에 안착했다.

TORONTO, CANADA - APRIL 7: Yoshinobu Yamamoto #18 of the Los Angeles Dodgers pitches in the first inning of their MLB against the Toronto Blue Jays at Rogers Centre on April 7, 2026 in Toronto, Ontario, Canada. AFP연합뉴스

이어 오타니 쇼헤이의 우전 적시타때 김혜성이 가뿐하게 홈을 밟으면서 팀의 첫 득점을 올렸다. 김혜성의 2루타로 물꼬를 튼 다저스는 이후 윌 스미스의 내야 땅볼때 프리랜드까지 득점하면서 3회에 2-0 리드를 잡았다.

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또 한번 김혜성의 발로 득점이 시작됐다. 5회초 선두타자로 나선 김혜성이 이번에는 침착하게 볼넷을 골라 출루했고, 곧바로 상대 투수 보크가 나오면서 2루에 진루했다. 이어 프리랜드가 우중간 안타를 터뜨렸고, 그사이 2루에 있던 김혜성이 3루를 돌아 홈까지 파고들었다. 다저스의 추가점이 김혜성의 발로 만들어졌다.

김혜성은 아쉽게 6회초 2사 1,3루 찬스에서 잭 플루허티를 상대로 3구 헛스윙 삼진으로 물러났다. 9회 마지막 타석에서도 삼진으로 아쉽게 경기를 마쳤다.

다저스는 선발 투수 야마모토 요시노부가 6이닝 5안타 6탈삼진 1볼넷 1실점 호투를 펼치며 선발승을 챙겼고, 7회 무사 1,3루 위기 상황에서 등판해 만루를 채우고도 실점 없이 무사 만루를 막은 베시아가 승리의 핵심 역할을 했다. 또 9회초 쐐기점까지 나오면서 5연승을 질주했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com