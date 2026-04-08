최지훈의 방심, 그 틈을 파고 든 페라자...이 작은 차이가, 한 경기와 시즌 운명을 가른다

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 삼성의 경기. 5회 투런 홈런을 날린 SSG 최지훈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.17/

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[스포츠조선 김용 기자] 최지훈의 방심, 빈 틈을 파고든 페라자가 바꾼 경기.

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야구에서는 선취점이 중요하다고 한다. 초반 경기 향방을 바꿔놓을 수 있는 가장 강력한 무기이기 때문이다. 단 1점이라고 할 수도 있지만, 그 1점 때문에 선발 투수 리듬이 달라지고 다른 선수들의 마음가짐도 달라지기 마련이다.

한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기가 열린 8일 인천 SSG랜더스필드. 이날 경기 선취점은 한화가 만들었다. 1회초 문현빈의 적시타 때 2루 주자 페라자가 홈을 밟았다.

SSG 입장에서는 아쉬운 장면. 단순히 점수를 내줬기 때문이었을까. 아니다.

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1사 후 한화 페라자가 타석에 들어섰다. SSG 선발 타케다의 변화구를 기가 막힌 타미밍에 받아쳤다. 중견수 방면으로 갔다.

단타가 돼야 할 타구. 하지만 SSG 중견수 최지훈은 가만히 서서 천천히 타구를 기다렸다. 그리고 느릿느릿한 동작으로 포구해 캐치하려고 했다. 페라자가 이 타구로 2루까지 뛸 거란 생각을 전혀 하지 않은 플레이. 방심.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 1회초 2루타 이후 문현빈 적시타 때 득점에 성공한 한화 페라자. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

페라자는 이 틈을 놓치지 않았다. 1루를 돌아 지체 없이 2루쪽으로 질주했다. 이 모습을 보고 깜짝 놀란 최지훈이 급하게 2루쪽으로 송구를 했지만 때는 늦었다. 단타를 2루타로 만들어준 나오지 말았어야 할 플레이였다.

곧바로 문현빈의 안타가 터졌다. 2루수 안상현의 글러브를 맞고 굴절됐다. 만약 페라자 1루에 있었다면 1사 1, 2루가 돼야할 게, 1타점 적시타로 연결됐다. 다음 타자 노시환의 컨디션이 최근 좋지 않기에 1사 1, 2루면 실점 없이 막을 확률도 있었다. 실제 노시환은 다음 타석 삼진을 당했다.

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이 실점 때문에 졌다고 단정지을 수는 없지만, 분명 영향을 미쳤을 것. SSG는 2대6으로 패하며 4연승 행진을 마쳤다.

SSG는 개막 후 7승1패로 잘 나가고 있었다. 이럴 때일수록 방심은 금물. 잘할 때일 수록 더 단단하게 조여야 한다. 이런 방심 섞인 플레이 하나로 팀 분위기가 급변할 수 있다는 걸 명심해야 한다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com