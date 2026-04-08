파울 타구가 너무 아쉬었다. 쳐다만 보고 있었는데, 갑자기 수비 방해 아웃 왜? [인천 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 8회 박성한 파울플라이 아웃에 항의하는 SSG 이숭용 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "공만 쳐다보고 있었는데..."

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SSG 랜더스 이숭용 감독이 애매한 수비 방해 판정에 아쉬움을 내비쳤다.

SSG는 7일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스전에서 2대6으로 패하며 4연승 행진이 중단됐다.

마지막 반전을 노려볼 수 있었다. 2점차 뿐이었다. 8회 상대 정우주가 올라왔는데 올시즌 좋지 않다. 첫 타자 박성한을 상대할 때도 제구가 잡히지 않았다. 주자만 나가면, SSG도 경기 후반 충분히 승부를 걸어볼 수 있었다.

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박성한이 풀카운트 상황서 쳤다. 그런데 공이 1루 파울 라인 바깥쪽으로 떴다. 박성한은 본능적으로 뜬 공을 바라보고 있었다. 한화 포수 최재훈은 그 공을 잡기 위해 뛰기 시작했다. 최재훈도 공만 보고 있기에 미처 박성한을 체크하지 못했다. 그러다 부딪혔다. 포구 실패.

하지만 박성한은 아웃이었다. 수비 방해 판정이 나왔기 때문이다. 이 감독이 곧바로 나와 항의했지만, 달라지는 건 없었다. 타자나 주자가 수비수를 터치하면 수비수쪽에 우선권이 주어진다.

8일 한화전을 앞두고 만난 이 감독은 "수비를 하는 선수와 부딪히면 방해가 되는 규칙이 그러니 어쩔 수 없었다"고 말하면서도 "박성한이 의식적으로 방해를 한 것도 아니고, 때려놓고 뜬 공을 보고 있는 상황인데"라며 아쉬움을 표현했다.

이럴 경우 수비수가 잡기 힘들 것 같으면 일부러 타자와 부딪힐 수도 있다. 최재훈이 그렇게 했다는 게 아니고, 그런 상황도 발생할 수 있지 않느냐는 의미다. 이 감독은 "심판진에 똑같은 얘기를 했다. 그러면 공 치고 바로 피해줘야 하냐고도 했다. 하지만 규칙이 그렇다고 하니 어쩔 수 없었다"고 밝혔다.

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야구 규칙 '방해에 대한 벌칙'이 적용됐다. 공격팀 선수가 플레이를 하려는 야수를 방해하거나 가로막거나 저지하거나 혼란시키는 행위를 하면 심판은 아웃을 선언할 수 있다. 여기에 야수의 권리로 공격측 선수, 베이스 코치, 다른 멤버는 타구 또는 송구를 처리하려는 야수에게 자리를 비워주워야 한다고 명시돼있다. 심판진은 박성한이 적극적으로 자리를 피해주지 않았음을 지적한 것으로 해석되는 장면이다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com