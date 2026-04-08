"구위 굿, 적응할 것" 폭망 속 빛줄기 같은 감독 신뢰, 그러나 또 닥친 변수…'대전 예수' 결국 마이너행?

콜로라도전에서 난타 당한 와이스가 휴스턴의 불펜 조정 속에 마이너리그행 통보를 받을 가능성이 제기됐다. 조 에스파다 감독이 그의 역할에 대해 신뢰를 드러내긴 했으나, 향후 불펜 조정 과정에서 팀 판단에 따라 거취가 결정될 가능성이 있어 관심이 쏠린다. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 결국 마이너 거부권이 없는 계약 조건에 발목이 잡히는 것일까.

Advertisement

콜로라도 로키스전에서 뭇매를 맞은 라이언 와이스(휴스턴 애스트로스)의 거취가 안갯 속이다. 에이스 헌터 브라운의 15일짜리 부상자 명단(IL) 소식 직후 콜로라도전에 구원 등판한 와이스는 2⅔이닝 8안타(1홈런) 7실점(6자책점)으로 무너지면서 아쉬움을 남겼다. 조 에스파다 감독이 "구위 자체는 좋았다"는 평가를 내렸지만, 선발 테스트격이었던 이날 경기에서 부진한 투구는 향후 벤치 판단에 영향을 끼칠 수밖에 없는 게 사실이다.

이런 가운데 휴스턴은 또 다른 변수를 만났다. 휴스턴 지역지 휴스턴 크로니클은 8일(한국시각) '에? 데 로스 산토스의 복귀가 임박해지면서 불펜 조정 가능성이 생겼다'고 전했다. 오른쪽 무릎 부상으로 개막 엔트리에서 제외됐던 데 로스 산토스는 최근 더블A에서 실전 점점을 펼쳤다. 에스파다 감독은 그의 복귀 시기에 대해 "거의 다 됐다"며 조만간 빅리그 콜업을 시사했다.

AP연합뉴스

데 로스 산토스는 지난해 7월 애틀랜타 브레이브스에서 지명 할당됐고, 이후 자유계약 선수 자격을 얻었다. 휴스턴은 4개월 뒤인 11월 그와 메이저리그 계약을 체결했다.

Advertisement

휴스턴 크로니클은 '데 로스 산토스를 마이너리그로 보낼 수 없는 상황에서 휴스턴은 그의 자리를 어떻게 마련할 지 결정해야 한다'고 지적했다. 그러면서 마이너행 거부권이 없는 와이스를 비롯해 브라이언 킹, A.J. 블루바, 덩카이웨이를 거론했다.

한화 이글스에서 지난 시즌을 마친 와이스는 휴스턴과 1년 250만달러 보장 계약 및 이닝당 인센티브 옵션 포함 계약을 맺었다. 내년에는 구단이 500만달러의 팀 옵션을 갖고 있다. 마이너행 거부권이 없는 상황에서 와이스는 올해 스프링캠프 경쟁을 뚫고 개막 엔트리에 합류했다.

휴스턴은 와이스와 계약 당시 그를 선발 옵션 중 하나로 분류했다. 선발 로테이션 경쟁을 하되, 대체 선발 또는 불펜 롱 릴리프로 활용하는 구도를 잡았다. 콜로라도전에 앞선 3차례 경기에서 점진적으로 이닝을 늘린 부분(3월 27일 LA 에인절스전 1이닝→3월 31일 보스턴 레드삭스전 2이닝→4월 3일 애슬레틱스전 3이닝)도 이런 계획의 연장선으로 여겨졌다. 하지만 콜로라도전에서 3이닝을 넘기지 못했고, 난타를 당하면서 무너졌다.

AFP연합뉴스

에스파다 감독은 콜로라도전을 마친 뒤 와이스의 투구에 대해 "경기가 무너졌다"면서도 "아직 경험이 더 필요하지만, 구위 자체는 좋았다. 시간이 지나면 역할에 적응할 것"이라고 말했다. 멘트대로만 해석한다면 대체 선발 내지 불펜 롱 릴리프라는 기존 역할을 계속 수행할 것으로 보인다. 그러나 불펜 조정이라는 또 다른 변수 속에 휴스턴이 난타 당한 와이스의 재조정을 이유로 마이너행을 요구할 가능성도 배제할 순 없는 상황이다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com