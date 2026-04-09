9회말 1점차 무사 1-2루, 흔들리는 김서현, 여기서 에레디아...천금 찬스가 왜 재앙이 됐나 [인천 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 3회말 2루 도루 실패한 SSG 에레디아. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 왜 이렇게 급했을까.

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급하고 지나치게 공격적인 타자인 건 누구나 안다. 하지만 그것도 상황을 가려가며 공격적이어야 한다. 적극적, 좋은 단어지만 무조건 정답은 아닐 수 있다.

SSG 랜더스는 8일 인천SSG랜더스필드에서 열린 한화 이글스전에서 3대4로 석패했다. 3회 선발 최민준의 보크에 이어 강백호에게 스리런 홈런을 얻어맞으며 끌려갔지만, 차근차근 점수를 쌓으며 따라갔다.

8회 상대 필승조 정우주를 공략해 3-4 턱밑 추격을 했다. 9회 상대 마무리 김서현이 등장했다. 발 빠른 선두 정주내가 2루수쪽 내야안타를 치고 나갔다.

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이 때부터 분위기가 심상치 않았다. 김서현은 지난해 막판부터 연속된 블론 세이브로 트라우마가 있었고, 특히 랜더스필드에서는 더 긴장할 수밖에 없었다. 정규시즌 1위 타이틀이 날아가게 한, 충격의 블론 세이브를 인천에서 했었기 때문이다. 당시 현원회, 이율예에게 연속 홈런을 맞았었다.

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급격히 제구가 흔들렸다. 박성한 상대 1B1S 상황서 연속 3개의 볼을 던졌다. 무사 1, 2루 찬스.

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. SSG 에레디아가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

여기서 2번 에레디아가 들어섰다. 이날 홈런도 치고 타격감은 나쁘지 않았다. 선택의 기로지만, 감이 좋았고 외국인 타자이기도 했다. 강공으로 밀고 나갔다. 결과는 최악.

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사실 번트 타이밍이었다. 주자를 2, 3루에 보내놓으면 다음 타자가 최정이었다. 최소 희생 플라이 동점을 기대해볼 수 있었다. 역전 끝내기면 가장 좋지만, 동점부터 만들고 보자는 보수적 접근이 필요할 수도 있었다. 김서현이 내려가면 불펜 싸움에서는 SSG가 유리할 수 있었다.

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동점을 떠나 주자가 3루에 있으면 제구가 망가진 김서현이 더 큰 압박을 받을 게 뻔했다. 폭투가 걱정돼 밀어넣다 노림수 좋은 최정에게 맞을 확률도 올라갈 수 있었다.

그렇다고 홈런 친 외국인 타자를 번트 대자고 교체하기도 힘든 상황. 이숭용 감독의 결정은 강공이었다. 강공이 문제가 아니다. 투수가 제구가 완전히 흔들리는 상황이라면 타자 스스로 기다릴 줄 알아야 했다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 투구하고 있는 한화 김서현. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.04.07/

초구 직구가 볼이었다. 제구가 안되자 김서현은 2구도 직구로 밀어넣었다. 150km도 찍히지 않았다. 이 공도 제구가 완벽하지 않아 몸쪽 높게 들어갔다. 문제는 에레디아가 성급하게 이 공에 방망이가 나갔다는 것이다. 정타를 만들기 정말 힘든 코스. 알려줘도 치기 힘든 코스. 결국 3루 파울 플라이였다. 흔들리던 김서현에게 SSG가 스스로 산소호흡기를 붙여준 격이 됐다.

그렇게 안정을 찾은 김서현은 최정까지 삼진으로 돌려세웠다. 한 방이 있는 김재환과 어려운 승부를 하고, 볼넷 출루 뒤 김성욱을 내야 땅볼로 잡아내며 포효했다. 에레디아도 노리는 직구가 눈에 들어오니 방망이를 돌렸겠지만, 당시 모든 상황을 정리해보면 너무 성급한 승부였다는 결론을 낼 수밖에 없을 것 같다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com