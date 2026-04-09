'12실점에도 교체 없었다'...스스로 무너진 이승현, 끝까지 지켜본 박진만 감독 [광주 현장]

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 선발 이승현이 12실점을 허용하는 동안 박진만 감독은 묵묵히 경기를 지켜봤다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[광주=스포츠조선 박재만 기자] 프로 데뷔 후 가장 힘겨운 하루였다. 삼성 라이온즈 선발 이승현이 광주 원정에서 무너지며 개인 최다 실점의 불명예를 안았다. 그 과정에서 박진만 감독은 좀처럼 움직이지 않았다. 벤치는 끝까지 마운드를 지켜봤고, 이승현은 스스로 무너졌다.

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삼성 선발 이승현이 8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KBO리그 KIA와 원정 경기에 선발 등판해 2⅔이닝 동안 11피안타(2홈런) 8볼넷 12실점으로 난타당했다. 12실점은 이승현의 프로 데뷔 후 한 경기 최다 실점이다.

출발은 나쁘지 않았다. 1회 2사까지 가볍게 잡아낸 이승현은 이후 급격히 흔들렸다. 김선빈과 김도영에게 연속 볼넷을 내주며 위기를 자초했고, 카스트로에게 적시타를 맞으며 선취점을 내줬다. 이어 나성범에게 역전 적시타를 허용하며 흔들린 이승현은 1회에만 8타자를 상대하며 어렵게 이닝을 마쳤다.

2회에는 완전히 무너졌다. 박재현, 데일에게 연속 안타 이후 김호령의 희생번트로 1사 2,3루. 김선빈에게 볼넷을 내주며 만루 위기를 자초했다. 이어진 카스트로와 승부에서 장타를 허용하며 싹쓸이 적시타를 맞았다. 이어 나성범 적시타, 한준수 안타, 박상준 볼넷, 박재현 적시타까지 이어지며 2회에만 6실점을 기록했다.

올 시즌 양창섭과 5선발 자리를 놓고 경쟁을 펼치던 이승현이 이날 스스로 무너지고 말았다.

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일찌감치 경기 흐름이 기울었지만 박진만 감독은 움직이지 않았다. 불펜을 가동하지 않은 채 3회에도 이승현을 마운드에 올렸다. 이미 8실점을 허용한 상황에서도 벤치는 선발 투수를 그대로 지켜봤다.

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3회에도 상황은 달라지지 않았다. 김선빈 안타 이후 김도영에게 투런 홈런을 허용했고, 카스트로 볼넷 뒤 나성범에게 또다시 투런포를 맞았다. 전의를 상실한 이승현은 마운드 위에서 고개를 숙인 채 볼넷을 연이어 허용했다.

경기 초반 선발 이승현이 12실점을 허용하며 무너지자 박진만 감독은 생각에 잠겼다.

12실점 이후에도 박진만 감독은 즉각적인 교체 대신 상황을 지켜봤다. 한준수와 박재현에게 연속 볼넷을 내준 뒤에야 교체가 이뤄졌다. 2사 1,2루 상황에서 마운드를 내려온 이승현은 굳은 표정으로 더그아웃으로 향했다.

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결국 이승현은 아웃카운트 8개를 잡는 동안 92개의 공을 던졌다. 매 이닝 득점권 위기를 허용하며 마운드 위에서 스스로 무너졌다. 장찬희가 후속 타자 데일을 삼진으로 처리하며 이승현의 실점은 12점에서 멈췄다.

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선발 이승현에게 가혹했던 하루였다. 프로 데뷔 후 개인 최다 실점이라는 불명예를 안은 이승현. 벤치는 움직이지 않았고, 선발 투수는 끝내 스스로 무너졌다.

삼성 5선발 한자리를 노리던 이승현.

호투를 기대했던 감독의 바람과 달리 이승현은 난타 당했다.

12실점 박진만 감독의 인내심도 거기까지였다.

결국 마운드에 오른 최일언 코치는 투수 교체를 단행했다.

이승현은 개인 한 경기 최다 실점이라는 불명예를 남겼다.