SNS 돌연 잠적한 서정희...결국 입 열었다 "간병 중, 지치고 힘들어"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 서정희가 꾸준히 소통해오던 SNS에서 한달간 돌연 자취를 감춘 이유를 밝혔다.

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9일 서정희는 "오랜만이에요. 그동안 엄마가 많이 아파서 병원에 입원했었어요. 저는 지쳤고 많이 힘들었어요"라며 안타까운 근황을 전했다.

서정희는 "이제 퇴원을 했지만 아직도 외래로 병원을 모시고 다녀야 하네요.

그 와중에 집 앞 벚꽃이 활짝 피었네요. 곳곳 한 수형의 모습이 멋있어요. 하늘로 흔들리는 잎들 하나하나가 내 얼굴 위로 떨어지네요"라며 힘든 와중에도 꽃을 보며 힘을 냈다.

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이어 "벚꽃을 마주한 지 3년, 올해도 언제 만날까 기다리다가 엄마의 간병으로 잠시 집에 오니 갑자기 벚꽃이 멀리서 보이네요. 잠깐의 봄, 일장춘몽 같은 시간"이라며 한탄했다.

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그는 "슬리퍼를 신고 나가 연신 사진을 담아요. 사랑스러운 이 순간, 짧음을 알기에 더 놓치지 않으려 해요. 그 속에서 나는 그저 봄이고, 그저 설렘이고, 그저 웃음이에요. 말없이 나를 위로하고 안아주네요. 이 순간만큼은 벚꽃 안에서 계속 머물고 싶어요. 곧 이별을 할 테니, 오늘 아침도 서둘러 만나야겠어요"라며 떠나가는 봄과 담담하게 이별했다.

한편 서정희는 1981년 개그맨 고 서세원과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 하지만 서세원은 2015년 서정희를 폭행한 혐의로 징역 6월, 집행유예 2년을 선고받았고 이후 합의 이혼했다.

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서정희는 2022년 유방암 수술 소식을 전했으며 6세 연하의 건축가 김태현과 재혼을 전제로 공개 열애 중이다.

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shyun@sportschosun.com