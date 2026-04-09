'선발 전원 19안타, 15득점' 대폭발→우천취소, 이범호 감독 "취소돼 다행" 왜?

9일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 예정인 KIA와 삼성의 경기를 앞두고 비가 내리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.09/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]대승 뒤에 찾아온 비는 KIA 타이거즈에게 득이 될 전망이다. 9일 광주 기아 챔피언스필드에서 열릴 예정이었던 삼성 라이온즈와의 시즌 3차전이 우천 취소된 가운데, 이범호 감독은 취재진을 만나 안도의 미소를 지었다.

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이범호 감독은 이날 취소 결정에 대해 "다행"이라며 "상대 선발 후라도의 컨디션이 워낙 좋았고, 보통 타선이 대량 득점을 하고 난 다음 날에는 점수를 잘 못 내는 경향이 있다"며 긍정적으로 해석했다.

KIA 타선은 전날인 8일 삼성 마운드를 맹폭하며 19안타 10볼넷으로 15득점 하는 화력을 과시했다. 이 감독은 "어제 경기를 기점으로 타자들이 컨디션이 조금씩 올라오는 것 같다"며 "특히 어제 좋은 활약을 해준 나성범을 포함해 중심에서 제 몫을 해줘야 팀 타선에 힘이 생긴다. 데일과 김호령이 잘해주고 있는 상황에서 김선빈, 카스트로, 김도영이 조금만 더 힘을 내주면 훨씬 활발해질 것"이라고 기대감을 드러냈다.

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 승리한 KIA 이범호 감독이 선수들과 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 승리한 KIA 이범호 감독이 선수들과 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

이 감독은 "오늘 만약 경기가 열렸다면 오늘까지는 김도영을 4번 타자에 배치하고, 김선빈을 3번에 놓으려 했다"고 설명했다. 이 감독은 "상대 투수 후라도가 좋은 만큼 작전 수행 능력이 뛰어난 김선빈을 3번에 배치해 무사 1, 2루 등 찬스 상황에서 유리하게 경기를 풀어가려 했다"고 이유를 설명했다. 7일 삼성전에서 종아리에 타구를 맞아 우려를 낳았던 김호령에 대해서는 "오늘 중견수 수비로 나갈 예정이었다. 팀에 빠지면 안 되는 존재"라며 굳건한 신뢰를 보냈다.

KIA는 이제 대전으로 이동해 한화 이글스와 주말 3연전을 치른다. 우천 취소로 인해 선발 로테이션에이 하루씩 밀렸다.

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이 감독은 한화와의 대전 3연전 로테이션에 대해 "제임스 네일, 이의리, 올러가 차례로 등판한다"며 "올러가 지난주 두 번 던졌기 때문에 하루 더 쉬고 일요일에 들어가는 게 낫다고 판단했다"고 설명했다. 한 팀을 상대로 '우-좌-우' 선발 조합도 고려한 결정이다.

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에이스 올러에게 하루 휴식을 더 주면서 타선의 집중력까지 재정비할 시간을 벌게 된 KIA. 8일 경기 대승이 반등의 전환점이 될 수 있을지 대전 3연전에 관심이 커지고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com