'LG 킬러'가 '잠실 곰'으로 돌아왔다…벤자민 전격 입국, 김원형 감독 "2군 거쳐 출격" 예고

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스의 '비상 상황'을 해결할 구세주가 마침내 한국 땅을 밟았다. KBO리그 팬들에게는 너무나 익숙한 'LG 킬러' 웨스 벤자민(31)이 두산 유니폼을 입고 잠실 마운드에 선다.

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두산 김원형 감독은 9일 서울 잠실구장에서 열릴 예정이던 키움 히어로즈와의 홈 경기가 우천 취소된 후 취재진과 만난 자리에서 벤자민의 입국 소식을 전했다. 김 감독은 "벤자민이 오늘(9일) 입국한 것으로 알고 있다"며 "입국 후 행정 절차와 컨디션 점검이 필요하다. 일단 2군(퓨처스리그)에서 한 경기는 무조건 소화하며 몸 상태를 확인한 뒤 1군 등판 시점을 잡을 것"이라고 밝혔다.

두산은 시즌 초반 '빅리그 리턴' 후 다시 돌아온 에이스 크리스 플렉센이 단 2경기 만에 부상으로 이탈하는 상황을 맞이했다. 플렉센은 지난 한화전 등판 중 견갑하근 부분 손상이라는 진단을 받았고, 최소 한 달 이상의 재활이 불가피해졌다.

자칫 선발 로테이션이 붕괴될 수 있는 순간, 두산의 선택은 '검증된 카드' 벤자민이었다. 지난 6일 두산은 벤자민과 6주 총액 5만 달러의 대체 외국인 선수 계약을 공식 발표했다.

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벤자민은 2022년부터 세 시즌 동안 KT 위즈의 에이스로 활약하며 2023년 15승, 2024년 11승을 거둔 '준척급' 투수다. 비록 지난 시즌 종료 후 체력 이슈와 팔꿈치 부상 우려로 재계약에는 실패했지만, KBO리그를 누구보다 잘 알고 즉시 전력이 가능하다는 점에서 두산에겐 최선의 선택지였다.

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두산 팬들이 벤자민의 합류를 반기는 결정적인 이유는 그의 별명에 있다. 바로 'LG 킬러'다. KT 시절 유독 LG 트윈스만 만나면 압도적인 투구를 선보였던 그이기에, 한지붕 라이벌 관계인 두산 입장에서는 이보다 더 든든한 카드가 없다.

또 벤자민의 투구 스타일은 광활한 잠실구장과 '찰떡궁합'이다. 구위로 윽박지르기보다 정교한 제구와 경기 운영으로 타자의 타이밍을 뺏는 유형인 만큼, 외야가 넓은 잠실에서 그의 안정감은 배가될 전망이다.

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벼랑 끝에서 만난 'LG 킬러' 벤자민. 과연 그가 잠실벌에서 다시 한번 에이스의 위용을 뽐내며 곰 군단의 비상을 이끌 수 있을까.

고재완 기자 star77@sportschosun.com