"김태훈 대구 이동 검진중," 박승규, 구창모 저격수 투입, 이승현에 작심 쓴소리 '규-규 듀오' 전격 콜업

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 김태훈이 주루 후 다리쪽 통증을 호소하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

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[광주=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독이 부상과 부진이 겹친 팀 상황 속에서 대대적인 엔트리 개편을 단행했다.

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9일 광주 기아 챔피언스필드에서 열릴 예정이었던 KIA 타이거즈와의 경기가 우천 취소된 가운데, 삼성은 삼성은 전날 12실점으로 부진했던 이승현과 함께 왼쪽 햄스트링을 다친 김태훈과 함수호를 말소했다. 부상에서 회복한 박승규 이성규 류승민이 콜업됐다.

박진만 감독은 전날 2⅔이닝 12실점으로 무너진 좌완 이승현을 향해 강도 높은 질책을 쏟아냈다.

박 감독은 "선발은 5일 동안 모든 훈련 스케줄과 루틴을 맞춰주는 '왕 대우'를 받는 보직이다. 불펜들이 매일 스트레스 속에 대기하는 것에 비하면 어제 같은 투구 내용은 납득이 안 간다"고 쓴소리를 했다.

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 이승현과 박진만 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

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이어 "제구도 안 되고 구속도 떨어진 상태라 1군에서 쓸 수 없다. 재정비 기간은 10일보다 더 걸릴 수도 있다"며 이승현의 말소 소식을 전했다. 향후 이승현은 퓨처스에서 선발 로테이션을 이어가며, 기존 선발진의 부상이나 체력 저하 등 기회가 생기면 콜업할 예정. 롱릴리프 장찬희의 선발 전환 구상도 밝혔다.

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외야진은 부상으로 인해 다시 한번 변화를 맞았다. 전날 2루타 후 통증을 느낀 김태훈은 햄스트링 부상으로 말소됐다. 박 감독은 "트레이너 소견상 큰 손상이 없더라도 3~4일은 출전이 힘든 상태라 엔트리 조정을 결정했다. 현재 대구 지정병원에서 정밀 검사 중"이라고 설명했다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7회초 1사 박승규가 정우주의 사구에 맞아 고통스러워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/

김태훈과 이승현, 함수호가 빠진 자리는 박승규, 이성규, 류승민이 채운다. 특히 부상에서 복귀하자마자 퓨처스 경기를 한 경기만 치르고 콜업된 박승규에 대한 기대가 크다.

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지난 시즌 막판 사구에 오른손 엄지가 분쇄골절됐던 박승규는 8일 퓨처스리그 복귀전에서 적시 2루타와 볼넷으로 건재를 과시했다. 박 감독은 "콜업이 다소 빠른 감이 있지만, 주말 NC전 선발이 좌완 구창모일 경우 박승규를 바로 선발 라인업에 투입하려고 한다"며 즉시 활용 의사를 내비쳤다. 실제 10일 대구 NC전 첫 경기는 후라도와 구창모의 선발 맞대결로 치러진다.

22일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 LG와 삼성의 시범경기. 5회말 1사 2루 삼성 최형우 타석때 2루주자 이성규가 LG 배재준의 견제구에 얼굴을 맞아 교체되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.22/

지난달 22일 LG와의 시범경기 때 송구에 얼굴을 맞아 골절상을 입었던 이성규는 2일부터 퓨처스리그에 출전중이었다. 6경기에서 아직 안타는 없지만, 실전감각을 회복하면 팀 내 장타력 보강에 큰 힘을 실어줄 선수다.

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박 감독은 "부상 선수가 많은 상황에서 오늘 비는 하늘이 도와준 것 같다"며 안도의 한숨을 내쉬었다.

삼성은 12일 대구 NC전에 에이스 원태인이 복귀하면서 로테이션의 안정을 꾀한다. 10일 대구 NC전을 시작으로 후라도 잭 오러클린 원태인 최원태 양창섭 순서로 로테이션을 돌게 된다.

이승현의 이탈과 김태훈의 부상이라는 악재 속 삼성은 '규-규 듀오'의 합류와 에이스의 귀환으로 다시 한번 분위기 반등을 노릴 예정이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com