공격 선봉장 '리드오프'의 진가→2연승 질주, 롯데 진격 이끄는 '돌격대장' 황성빈의 진심

사진제공=롯데 자이언츠

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 롯데 자이언츠가 마침내 '거인'의 발걸음을 재촉하기 시작했다. 길었던 연패의 사슬을 끊어내자마자 거침없는 기세로 시즌 첫 연승을 내달렸다. 그 중심에는 롯데 타선의 선봉장이자 '활력소'인 황성빈이 있었다.

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롯데는 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 선발 로드리게스의 11K 쾌투와 타선의 집중력을 앞세워 3대1로 승리했다. 연패 탈출의 기쁨이 채 가시기 전, 원정에서 따낸 소중한 연승은 팀 분위기를 완전히 바꿔놓기에 충분했다.

사진제공=롯데 자이언츠

이날 황성빈은 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점 1득점으로 맹활약하며 '리드오프의 정석'을 보여줬다.

백미는 1회초 첫 타석이었다. 황성빈은 키움 선발 라울 알칸타라의 초구, 149㎞의 강력한 패스트볼을 망설임 없이 받아쳤다. 중견수 이주형이 몸을 날려봤지만, 타구는 이를 비웃듯 옆을 빠져나갔고 황성빈은 특유의 빠른 발로 단숨에 3루까지 내달렸다. 후속 타자 노진혁의 적시타 때 가볍게 홈을 밟은 황성빈의 선취 득점은 롯데가 경기 주도권을 쥐는 결정적인 장면이었다.

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황성빈의 가치는 4회초 다시 한번 빛났다. 롯데가 1-0으로 아슬아슬하게 앞선 2사 2, 3루 찬스. 황성빈은 평범할 수 있는 땅볼 타구를 날린 뒤 1루를 향해 전력 질주했다. 수비진이 손쓸 틈도 없이 세이프 판정을 이끌어낸 '발로 만든 내야 안타'였다. 이 사이 3루 주자 한태양이 홈을 밟으며 롯데는 2-0으로 점수 차를 벌렸다.

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경기 후 만난 황성빈은 승리의 공을 팀 동료들과 코칭스태프에게 돌리며 겸손한 소감을 전했다.

"먼저 홈에서 이어졌던 연패를 끊은 뒤 원정에서도 승리로 이어갈 수 있어 정말 기쁩니다. 이번 연승이 팀 분위기가 다시 올라오는 확실한 계기가 된 것 같아 더 의미가 큽니다."

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그는 "내가 베이스를 밟으면 득점 기회로 이어질 수 있기 때문에 타석에서는 최대한 적극적으로 임하려고 했다"며 "상황에 맞는 플레이를 하면서 팀에 보탬이 되고자 했다. 감독님께서 믿고 선발 기회를 주신 만큼 책임감을 가지고 준비했다"고 덧붙였다.

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특히 김태형 감독과 이성곤 타격코치를 향한 깊은 신뢰와 감사를 표해 눈길을 끌었다.

그는 "감독님의 믿음 덕분에 타석에서 주저하지 않고 내 플레이를 할 수 있었다. 또한 이성곤 타격코치님께서 지속적으로 조언해주셨는데, 좋은 결과로 이어진 것 같다. 앞으로 나로 인해 감독님이 웃는 날이 더 많아질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 고마움을 표현했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com