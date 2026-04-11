'충격' KIA, 정해영-전상현 동반 말소 왜? "마무리는 김범수-성영탁 더블 스토퍼" [대전 현장]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 정해영이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "마무리는 김범수, 성영탁이 함께 나간다."

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KIA 타이거즈 불펜의 핵심, 정해영과 전상현이 동반 말소됐다. 무슨 일이 있는 걸까.

KIA는 11일 대전 한화 이글스전을 앞두고 엔트리 교체를 단행했다. 정해영과 전상현이 2군으로 내려가고, 홍건희와 김기훈이 1군에 등록됐다.

정해영의 말소는 어느정도 예상할 수 있었다. 하루 전 한화와의 경기 9회말 3점차 상황에 나와 제구가 극도로 흔들리고, 구위가 떨어진 모습에 위기를 만들었다. 강백호에게 투런 홈런을 맞고 강판됐다. 11일 한화전을 앞두고 만난 이범호 감독은 "해영이는 쉬어주는 게 맞다고 생각했다. 기술보다 심리적 문제다. 열흘 정도 빼주고 다시 올릴 것이다. 이제 상대도 해영이가 어떤 공을 던지는지 알고 대비를 한다. 그런 부분이 영향을 미치는 것 같다. 어떤 마무리라도 100% 다 막아내는 투수는 없다"고 말하며 제자를 감쌌다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 전상현이 8회 역전을 허용한 뒤 자책하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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하지만 전상현은 의외다. 8회를 책임져야 할 핵심 필승조. 10일 한화전 타이트한 승부에서 나오지 않은 것부터 이상했는데, 이유가 있었다.

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이 감독은 "상현이는 왼쪽 늑골쪽에 통증이 있다고 해서 혹시 몰라 병원 검진을 했다. 결과 늑간근 미세 손상이라고 한다. 심한 부상은 아니지만, 그래도 쉬어야 한다. 그래서 어제 경기에도 투입하지 않았다"고 설명했다.

13일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 시범경기. KIA 홍건희가 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.13/

이 감독은 8, 9회 불펜 구상에 대해 "김범수와 성영탁을 돌아가며 마무리로 써야할 것 같다. 8회와 9회 어느 이닝에 왼손 타자들이 걸리느냐에 따라 좌타자들이 나오면 김범수, 아니면 성영탁을 쓰는 게 최선이지 않을까 싶다"고 말했다.

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이날 1군에 올라온 홍건희와 김기훈에 대해 이 감독은 "홍건희는 2군 2경기를 잘 던졌다. 많은 경기를 해본 친구고, 공도 괜찮다고 해서 올렸다. 김기훈은 좌완이 부족해 콜업하게 됐다"고 설명했다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com