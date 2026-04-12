역대급 계약, 4번타자에게 희생 번트를...김경문 감독 '독한 야구'에도, 한화 웃지 못했다 [대전 현장]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 노시환 번트까지 시켰는데...

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김경문 감독의 독한 야구도 승리로 연결되지 않았다. 한화 이글스가 치명적인 역전패를 당했다.

한화는 11일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 8회 5점 빅이닝을 헌납하며 5대6으로 역전패했다. 한화는 주중 SSG 랜더스 원정 2경기를 다 잡은 상승세를 잇지 못하고 2연패에 빠졌다.

아쉬운 경기였다. 다 잡았다고 생각한 경기였기 때문이다. 8회까지 4-1로 앞섰고, 계획대로 필승조 정우주를 내보냈는데, 거기서부터 꼬이기 시작했다.

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김 감독에게는 의미가 큰 경기였다. 평소 선발, 타순을 잘 바꾸지 않기로 유명한 김 감독. 하지만 이날은 이를 꽉 물었다. 극도로 부진한 4번 노시환을 6번으로 내렸다. 뚝심으로 키우던 신인 오재원도 이날 선발에서 제외했다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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그게 통했는지 처음엔 경기가 잘 풀렸다. 오재원 대신 나온 이원석이 3루타를 치고, 중심 타선 흐름도 괜찮아 4점을 먼저 냈다.

가장 인상적인 건 4회말. 4번 강백호, 5번 채은성이 연속 안타를 쳤다. 추가점이 필요한 상황. 타석에는 노시환. 타석에 들어선 노시환이 배트를 짧게 잡으며 평소 하지 않는 동작을 취했다. 3루 베이스 코치 사인을 본 후, 아예 희생번트 자세를 잡았고 안정적으로 번트를 댔다. 4번만 치던 노시환에게는 상상도 할 수 없었던 장면. 김 감독이 얼마나 이기고 싶었는지 알 수 있는, 팀을 위해서는 강타자도 번트를 댈 수 있다는 걸보여준 상징적 장면이었다.

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그 다음 하주석이 스퀴즈를 실패했지만, 허인서의 안타로 득점이 돼 작전은 절반의 성공. 그렇게 4점째를 만들었다.

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선발 왕옌청의 호투 속에 순조롭게 경기를 풀었지만, 8회 믿었던 정우주와 박상원이 흔들리며 김 감독의 '독한 야구'도 해피 엔딩으로 끝나지는 않았다. 노시환은 이날 희생 번트 제외 3타수 무안타로 또 부진하며 시즌 타율이 1할5푼7리까지 떨어졌다. 8회말 1사 1, 2루 찬스서 나온 3루수 인필드 플라이가 아쉬웠다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com