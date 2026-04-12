"우리 선수가 한화에서 '대만 왕자' 되다니" 고국도 감격! 1호 초대박 터뜨리나

마운드를 내려가는 왕옌청 연호하는 한화팬들. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]고국인 대만에서도 한화 이글스 아시아쿼터 투수 왕옌청에 대한 관심이 무척 뜨겁다. 거의 매일 왕옌청에 대한 기사가 쏟아지고 있는 가운데, KBO리그에서의 성공을 자랑스러워하는 분위기다.

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한화가 영입한 왕옌청은 현재까지 10개 구단 아시아쿼터 선수들 가운데 가장 좋은 성적을 기록 중이다. 선발 투수로 3번 등판해 2승무패 평균자책점 2.04로 연일 호투를 펼치고 있다. 정식 외국인 선수들 못지 않은 성적이다. 특히 그가 등판한 경기에서 팀도 계속 좋은 성적을 내고 있다는 점이 고무적이다. 김경문 감독 역시 왕옌청에 대한 신뢰가 점점 더 상승하고 있는듯 하다.

대만 출신인 왕옌청은 프로 커리어가 빼어난 선수는 아니었다. 2001년생 아직 25세라는 젊은 나이에, 이제 육성을 해나가고 있는 단계의 투수였다. 항저우아시안게임 대만 국가대표 경력도 있지만, 일본 라쿠텐 골든이글스에서 육성 선수로 뛰면서 기회만 기다리고 있었다.

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 5회말 동료 실책에 2실점 허용 후에도 미소 짓는 한화 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

한화행은 왕옌청에게도 엄청난 기회가 됐다. 1군 무대에서 곧장 기회를 얻을 수 있기 때문이다. 아시아쿼터로는 첫 대만 선수고, KBO리그 전체에서도 대만 출신 선수가 뛴 사례가 과거 왕웨이중(전 NC) 단 한명 뿐이었기 때문에 고국에서도 큰 관심을 받고 있다. 거의 매일 왕옌청에 대한 기사가 나오는 상황이다.

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대만 'NOW뉴스'는 왕옌청이 시즌 세번째 등판이었던 11일 대전 KIA 타이거즈전에서 6이닝 1실점 호투를 거둔 것을 두고 "한국 언론으로부터 '대만의 왕자'라는 찬사를 받았다. 경기 후 관중들에게 깊은 인사를 건넨 그의 모습이 대만과 한국 팬들 사이에서 화제가 됐다"며 주목했다.

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특히 SNS를 통해 한화팬들이 왕옌청에 대해 큰 사랑을 보내주고 있으며, 현재 유니폼 선수 이름 마킹을 하는 곳에서도 왕옌청의 마킹지가 품절됐다는 소식 역시 대만 매체에서 다뤘다.

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누는 한화 선발 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

해당 매체는 "승패에 상관 없이 팬들에게 예의를 갖추는 모습에 팬들이 엄청난 반응을 보냈다. 특히 한화팬들이 왕옌청에 대해 '유니폼 판매량이 연봉보다 높을 것'이라며 오래 한화에서 뛰어주기를 바랐다"고 그의 활약에 대해 높은 관심을 표현했다.

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왕옌청이 지금의 기세를 쭉 이어가서, 정말 성공적인 시즌을 보낸다면 KBO리그의 아시아쿼터 제도도 또다른 분위기를 열 수 있다. 20대 초중반의 대만 육성선수나 일본 실업리그 선수 등 조금 더 폭 넓게 선수들을 찾아보고, 이 선수들이 성장형으로 한국에서 기량을 키워가며 서로 '윈윈'이 될 여지가 있기 때문이다. 물론 감독들 사이에서 다음 시즌부터 아시아쿼터 선수의 선발 투수 활용을 금지하자는 이야기가 나오고 있기 때문에 어떤 변화가 생길지는 모르지만, 일단 왕옌청이 성공한다면 긍정적 사례가 될 가능성이 크다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com