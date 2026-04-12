뚝심의 김경문 감독 "정우주, 아프지 않는 한 8회에 나간다. 기죽지 마라" [대전 현장]

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회초 한화 정우주가 실점 후 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "아파서 못 던진다고 하는 게 아니면, 정우주는 8회에 나간다."

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한화 이글스 김경문 감독이 2년차 필승조 정우주에 대한 신뢰를 드러냈다. 아픔은 잊고, 자신있게 마운드에서 공을 던져주기를 바란다는 메시지도 잊지 않았다.

한화는 11일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기에서 5대6으로 역전패했다. 4-1로 앞선 8회 정우주를 투입했는데, 정우주가 흔들리며 경기가 꼬였고 급하게 다른 필승조 박상원까지 기용했지만 결국 역전을 허용하고 말았다.

정우주는 아웃카운트 1개를 잡지 못하고 안타 2개와 볼넷 1개를 허용하며 3실점했다. 선두타자 박재현의 내야 안타가 시작이었다. 크로스 타이밍, 비디오 판독까지 했지만 세이프. 거기서부터 정우주가 흔들렸다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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12일 KIA전을 앞두고 만난 김 감독은 "8회 등판하는 건 매우 중요한 자리다. 승, 패와 가까이 있다. 정우주가 올해 처음으로 8회 들어가서 던지고 있다"며 어린 선수가 중압감에 흔들릴 수 있다고 설명했다. 김 감독은 이어 "털어내고 더 잘 던질 수 있는 능력 있는 선수다. 지나간 건 생각하지 말고, 앞으로 던질 공만 생각하며 이겨냈으면 좋겠다. 우리도 정우주가 던져줘야 연승할 기회가 온다. 박상원도 마찬가지"라고 밝혔다.

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김 감독은 정우주가 똑같이 8회에 등판하느냐는 질문에 "던져야 한다. 아프다 하면 투입을 못 하겠지만 말이다. 시즌 많이 남았다. 본인이 아파서 못 던지다 하기 전까지는 그 자리에서 자신감을 찾아야 한다. 우리는 그러면 더 큰 걸 얻을 수 있다. 정우주, 박상원 두 승리조 투수들이 기죽지 말고 우뚝 서주길 바라고 있다. 그러면 우리도 연승할 찬스가 분명히 온다"고 강조했다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com