김경문 감독은 왜 32홈런 거포에 희생 번트를 지시했나..."시환이가 아프면, 팀도 아프다" [대전 현장]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 노시환이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "시환이가 안 되면 팀도 아프니..."

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한화 이글스 김경문 감독은 11일 KIA 타이거즈전을 앞두고 결단을 내렸다. 개막 후 지독히 풀리지 않는 4번타자 노시환의 타순을 6번으로 내린 것. 웬만하면 선발, 타순을 잘 흔들지 않는 김 감독인데 눈을 질끈 감았다. 조금 더 부담을 덜고, 자기 페이스를 찾기 바라는 감독의 마음.

놀라웠던 건 노시환에게 작전까지 냈다. 팀이 3-0으로 앞서던 4회말 무사 1, 2루 찬스가 노시환에게 걸렸다. 평소라면 당연히 강공. 지난해 32홈런 101타점을 한 거포다. 하지만 김재걸 3루 베이스 코치가 바쁘게 움직였고, 이를 본 노시환은 희생 번트를 댔다. 성공. 이 번트로 주자들이 진루했고, 허인서의 안타에 추가 득점이 이뤄졌다.

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

아무리 부진하다지만, 천하의 노시환에게 희생 번트 사인이라. 12일 KIA전을 앞두고 만난 김 감독은 "노시환의 마음이 많이 아플 것이다. 하지만 노시환이 안 되면 우리 팀도 아파진다"고 말하며 "안 될 때는 타순도 내려가고, 또 희생도 해주고 야구가 그런 것이다. 잘 안 맞고 있으니 의도적으로 사인을 줬다"고 당시 상황을 설명했다.

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노시환은 올시즌 12경기 타율 1할5푼7리 0홈런 3타점에 그치고 있다. 올시즌을 앞두고 11년 총액 307억원 초대형 계약을 맺었는데, 기대치에 미치지 못하고 있다. 노시환은 이날도 6번 타순에서 경기에 임한다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com