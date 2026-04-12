법인 카드는 단장이 줬는데, 왜 황동하 저녁밥 계산은 이범호 감독이 했을까 [대전 현장]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "밥은 제가 사줬는데요."

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단장이 법인 카드를 안겼다. 그런데 정작 감독이 계산을 했다. 무슨 상황일까.

KIA 타이거즈는 11일 대전에서 열린 한화 이글스전에서 기분 좋은 승리를 따냈다. 8회까지 1-4로 밀리고 있었는데, 상대 필승조를 무너뜨리며 8회초 5점 빅이닝을 만드는데 성공했다. 짜릿한 6대5 역전승.

승리 주역이 어러명이었지만 지는 상황 두 번째 투수로 올라와 3이닝을 무실점으로 막아주며 첫 승을 따낸 황동하, 그리고 1⅔이닝 생애 첫 세이브를 따낸 성영탁을 칭찬하지 않을 수 없었다.

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KIA 심재학 단장은 경기 후 인터뷰를 하는 황동하에게 다가와 "영탁이랑 밥 사먹어라"며 법인 카드를 안겨줬다.

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 황동하가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

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그런데 황동하 밥은 이범호 감독이 샀다고. 무슨 사연일까. 12일 한화전을 앞두고 만난 이 감독은 "저녁 식사를 위해 식당에 갔는데, 황동하가 온다더라. 알고 보니 그 식당 사장님이 황동하의 선배라고 하더라. 동하가 밥 먹으러 온다길래 불편해할까 자리를 피해주려다 그냥 먹기로 했다"는 비하인드 스토리를 들려줬다. 이어 "계산은 내가 해줬다"고 덧붙였다.

그러면 황동하는 성영탁과 함께 먹으라는 심 단장의 명령을 거부(?)하고 혼자 나타난 것일까. 이 감독은 "아마 그 카드는 영탁이에게 주지 않았을까"라고 말하며 웃었다.

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이 감독은 "황동하, 성영탁 두 투수가 너무 잘해줬다. 특히 동하는 구위가 올라와 필승조로 돌려야 할지 고민도 하고 있다. 동하가 여러모로 힘든 상황에 잘해주고 있다"고 밝혔다. 올해 5선발에서 탈락한 황동하는 선발 뒤 1+1 궂은 일을 담당하고 있다. 최근 정해영, 전상현 핵심 불펜들이 부상과 부진으로 2군에 간 상황이라 필승조로 보직이 또 바뀔 수 있는 상황이다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com