데뷔전 긴장? 구위의 한계? 한화 새 외인 쿠싱, KIA전 첫 등판 어땠나 [대전 현장]

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 포토타임 포즈를 취하고 있는 한화 새로운 외국인투수 쿠싱. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] KBO 리그 데뷔전, 한화 새 외국인 투수 쿠싱은 연착륙 할 수 있을까.

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한화 이글스가 급하게 영입한 대체 외국인 투수 잭 쿠싱이 데뷔전을 마쳤다. 무난한 투구였다.

쿠싱은 12일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 주말 3연전 마지막 경기 선발로 등판했다.

한화는 오웬 화이트가 시즌 첫 등판이자 KBO리그 데뷔전에서 베이스 커버를 들어가다 햄스트링이 파열되는 비극을 맛봐야 했다. 급하게 대체 선수를 수소문했고, 그렇게 쿠싱을 영입하게 됐다.

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한화 김경문 감독은 쿠싱의 불펜 피칭을 지켜본 뒤 "제구가 좋을 유형의 투수"라며 기대감을 드러냈다. 당초 황준서를 선발로 내고, 쿠싱을 뒤에 붙이는 1+1 전략을 생각했다 순서를 바꿨다. 아예 쿠싱에게 선발 기회를 주기로 한 것.

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김 감독은 12일 KIA전을 앞두고 "투구수는 60개 정도 생각하고 있다. 본인은 75개까지 가능하다고 한다"고 밝혔다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 포토타임 포즈를 취하고 있는 한화 새로운 외국인투수 쿠싱. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

쿠싱은 긴장한 탓인지, 무대가 낯선 탓인디 1회 흔들렸다. 시작하자마자 데일에게 우전 언타를 맞았다. 김호령, 김선빈을 범타 처리 했지만 김도영에게 3루 라인을 타고 흘러나가는 2루타를 맞고 첫 실점했다. 5타자를 상대하며 투구수도 25개나 썼다.

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2회는 실책으로 꼬였다. 영점을 잡고 나성범, 한준수를 쉽게 처리했다. 박상준을 2루 땅볼로 유도했지만, 2루수 하주석이 송구 실책을 저질러 이닝이 길어졌다. 박재현 볼넷, 데일을 처리하는 과정에서 투구수가 20개까지 늘어났다.

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3회를 삼자범퇴로 넘긴 쿠싱은 힘이 떨어졌는지 4회 선두 카스트로에게 2루타, 나성범에게 1타점 적시타를 맞고 마운드를 황준서에게 넘겼다. 황준서가 나성범까지 홈을 밟게 해 쿠싱의 실점은 3점으로 늘었다.

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 포토타임 포즈를 취하고 있는 한화 새로운 외국인투수 쿠싱. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

3이닝 4안타 1볼넷 3삼진 3실점. 직구 최고구속은 149km를 찍었는데 대부분 140km 중반대에 형성됐다. 김 감독 말대로 제구가 크게 흔들릴 유형의 선수는 아닌 것으로 보인다. 특히 스위퍼의 휘어나가는 각이 커 무기가 될 수 있을 듯. 떨리는 데뷔전임을 감안하면 무난했다고 볼 수 있다.

다만, 위에서 언급한대로 구위는 상대를 압도할 수준이 아니었다. 제구와 경기 운영으로 이겨내지 못하면, KBO리그 타자들을 힘으로는 누를 수 없을 듯. 일단 첫 경기를 끝냈으니 다음 경기에서 어떤 모습을 보이느냐가 중요할 것으로 보인다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com