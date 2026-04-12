허무한 실책, 어이없는 실점, 즉각 교체...김경문 감독 철퇴, 주장도 예외 없었다 [대전 현장]

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 2회말 한화 채은성이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 주장도 가차 없이 철퇴.

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한화 이글스 캡틴 채은성이 문책성 교체를 당했다. 중요한 순간 집중하지 못하고, 치명적 실책을 저지른 탓이다.

채은성은 12일 대전에서 열린 KIA 타이거즈전에 5번-1루수로 변함 없이 선발 출격했다.

채은성은 5회말 1-4로 밀리던 팀이 이원석의 적시타로 2-4로 따라간 시점 중요한 순간 타석에 들어섰다. 2사 만루 찬스. 마운드에는 투구수가 늘어나 힘이 떨어진 KIA 선발 올러가 있었다. 하지만 채은성은 올러의 바깥쪽 스위퍼에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬워했다.

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그 타석을 놓친 여파였을까. 채은성은 이어진 6회초 1사 2루 위기서 박재현의 평범한 1루 땅볼을 제대로 처리하지 못했다. 전혀 급할게 없는 상황에 공을 흘려, 박재현을 살려줌은 물론 2루 주자 한준수가 홈까지 파고들게 했다. 발이 빠른 박재현을 의식한 듯, 공이 포구된 걸 모르고 1루로 향하다 뒤늦게 공을 놓친 사실을 알았다.

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이걸로 끝이 아니었다. 급하게 투수에게 던진 공도 안 좋았다. 이것도 실책. 한 순간 2실책이 된 것이다.

사실 한준수의 안타 때도 잡을 수 있는 타구를 놓쳐 안타로 내줬다. 또 2회에도 2사 후 2루수 하주석의 송구 실책이 나와 선발 잭 쿠싱의 투구수가 늘어났는데, 그 공도 송구가 나쁘기는 했지만 1루수 채은성이 잡아줄 수 있는 타구였다.

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결국 인내심에 한계가 온 김경문 감독은 채은성의 실책으로 추격 분위기에 찬물이 끼얹어지는 실점이 나오자, 바로 교체 지시를 내렸다. 1루에는 김태연이 투입됐다. 평소 납득 되지 않는 실수에는 가차 없니 철퇴를 가하는 김 감독 스타일인데, 이는 주장에게도 예외가 없었다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com