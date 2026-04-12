감독도, 코치도, 고참들도 다 팔 걷어붙였다...KIA 카스트로 일병 구하기 '대성공' [대전 현장]

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 2회말 2사 만루 KIA 카스트로가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 김용 기자] KIA의 카스트로 일병 구하기, 작전 대성공.

Advertisement

KIA 타이거즈는 12일 대전 한화 이글스와의 경기에서 9대3으로 승리, 3연전 스윕에 성공했다.

연승보다 더 기쁜 건, 야심차게 영입한 외국인 타자 카스트로가 이날 폭발했다는 것. 카스트로는 똑같은 코스의 2루타 2개 포함, 3안타를 몰아치며 팀에 계속해서 찬스를 제공했다. 타점은 없었지만 득점 2개로 승리에 공헌했다.

카스트로는 대전 첫 2경기에서 8타수 1안타 4삼진으로 부진했다. 4월 들어 치른 LG 트윈스-NC 다이노스 4경기에서 무안타. 8일 대승을 거둔 삼성 라이온즈전 3안타를 치며 살아나나 했지만, 또 타격감이 뚝 떨어졌던 것이다.

31일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 나성범이 카스트로를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.31/

Advertisement

KIA 이범호 감독은 "11일 경기 끝나고 수석코치에게 카스트로와 면담을 해보라고 했다. 혼자 심리적으로 불안하거나 불편한게 있는지 확인했다. 선수 본인은 그런 게 전혀 없다고 하더라. 그러면서 좋은 얘기도 해주고, 기분을 풀어주기 위해 노력했다"고 밝혔다. 다른 남미 출신 선수들과 달리 과묵하고, 고민이 많아 보이는 스타일의 카스트로가 이 감독은 걱정이 됐던 것.

Advertisement

고참 선수들도 나섰다. 나성범, 김선빈, 김태군이 지원군이었다. 카스트로는 "최근 타격감이 조금 떨어지고 있었다. 멘탈을 잘 유지하기 위해 노력했다. 선수들과 대화를 많이 나눴다. 특히 베테랑 나성범, 김선빈, 김태군 등에게 여러 조언을 얻었다. 그들이 여러 조언을 해줬다. 모든 타자들의 컨디션이 좋아 내가 잘 쳐야만 이긴다는 생각을 접어뒀다. 조급해지지 않게 노력하겠다"고 밝혔다.

카스트로는 "타격감이 좋은 나성범에게 어떻게든 찬스를 연결시켜주겠다는 마음이었다"며 3안타가 팀을 위한 마음에서 나왔다고 설명했다. 카스트로는 마지막으로 "남은 경기가 많은데, 팀 분위기가 좋아지고 있다. 우승을 위해 달려가는 게 앞으로의 목표"라고 강조했다.

Advertisement

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com