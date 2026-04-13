"희생 번트 대고 저렇게 좋아하나" 이범호 감독은, 고졸 2년차 박재현의 이걸 눈여겨본다

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. 9회초 2사 1,2루 KIA 박정우 내야 땅볼 때 상대 실책을 틈타 박재현이 홈을 파고들었다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

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[스포츠조선 김용 기자] "희생 번트 대고 그렇게 좋아하네요. 이런 선수는 꼭 있어야 합니다."

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KIA 타이거즈가 반전 시나리오를 써내렸다. 개막 후 2승7패로 무너질 것 같던 KIA. 하지만 파죽의 4연승으로 5할 승률을 눈앞에 뒀다. 주말 한화 이글스와의 원정 3연전을 싹쓸이 하며 기세를 올렸다.

연승의 주역들이 많다. 팀이 잘 될 때는 그만큼 잘한 선수들이 많다는 의미. 그 중 고졸 2년차 박재현을 그냥 지나칠 수 없다.

KIA는 개막전 오선우를 주전 우익수로 투입했다. 원래 1루에 정착시키려 했지만, 윤도현과 오선우 두 사람의 방망이를 모두 포기할 수 없어 1루수 윤도현-우익수 오선우로 정리를 했다.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 5회말 1사 2루 KIA 김호령 안타 때 박재현이 득점하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

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하지만 두 사람 다 부상과 부진으로 동반 2군행을 통보받았다. 우익수에는 박재현, 1루수에는 박상준이 들어오며 분위기가 바뀌기 시작했다.

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박재현은 주전으로 나선 5일 NC 다이노스전을 시작으로 6경기 연속 안타를 쳤다. 타점 4개, 득점 5개, 도루 2개로 8~9번 하위 타순에 들어가는 선수가 해줄 수 있는 최대치를 해주고 있다.

일단 타격에서 뭔가 감을 잡은 듯한 느낌. 주저하는 게 없고, 자신감이 넘친다. 발이 워낙 빨라 상대가 압박을 받는다. 지난해 신인 때도 초반 화제가 됐었는데, 당시 김도영보다 발은 빠르다는 것만으로도 이슈가 됐었다.

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이범호 감독도 대만족. KIA는 올해 나성범을 지명타자로 돌려 우익수 세대교체 진행을 하고 있다. 이 감독은 "새로운 우익수가 나와야 하는데, 박재현은 충분히 좋은 능력을 가진 선수"라고 얘기한다.

20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 8회초 2사 만루 KIA 박재현이 3타점 3루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.20/

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야구 실력만으로 선수를 평가하지 않는다. 이 감독은 박재현이 보여주는 간절함에 주목한다. KIA는 11일 한화와의 2차전에서 1-4로 밀리던 8회 5점을 내며 대역전극을 만들어냈다. 그 때 선두로 나와 내야 안타를 쳐 정우주를 흔들어놓은 게 박재현이었다. 1루쪽 땅볼을 치고 정말 '미친듯이' 달려 크로스 타이밍을 만들어냈다. 땅볼 쳤다고, 한숨 쉬고 머리 박고 출발했으면 무조건 아웃. 박재현은 어떤 타구라도 100% 전력 질주 하겠다는 마음으로 시작부터 질주했고, 비디오 판독으로도 명쾌한 답이 나오지 않았을만큼의 간발의 차로 세이프를 이끌어냈다.

이 감독은 "정말 열심히 뛰고, 희생 번트 성공시키고도 주먹을 불끈 쥐며 좋아한다. 이런 유형의 선수는 팀에 꼭 필요하다"고 강조했다. 그 활기찬 모습이 팀 분위기 전체를 바꿀 수 있다는 의미다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com