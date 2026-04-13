'충격 KIA 스윕패' 한화팬들, 울지 마세요...8경기 ERA 0.00 이 선수가 위로를 드립니다

10일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 조동욱이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 8경기 무실점.

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한화 이글스 팬들은 지난 주말이 악몽과 같았을 것이다. 주중 SSG 랜더스 원정 2연전을 다 이기고 오더니(한 경기는 우천 취소), 주말 홈에서 KIA 타이거즈에 충격의 스윕패를 당하고 말았다. 11일 2차전이 너무 아쉬웠다. 선발 왕옌청의 호투 속에 8회까지 4-1로 앞서 승기를 잡은 듯 했으나, 믿었던 필승조 정우주와 박상원이 모두 무너지며 8회에만 5점을 주고 역전패를 당해서다. 그 여파가 12일 마지막 경기까지 이어지고 말았다.

4번타자 노시환이 극도로 부진한 모습을 보이며 6번으로 추락했고, 중견수 문제를 해결해줄 걸로 기대를 모았던 신인 오재원도 결국 선발에서 빠졌다. 하지만 소득이 아예 없던 건 아니었다. 이 선수를 생각하면, 그래도 위안이 된다.

주인공은 조동욱. 2024년 신인드래프트 2라운드에 뽑은 대형 좌완 유망주. 신인 시즌부터 기회를 많이 받았고, 지난해 68경기를 뛰었다. 자리 가리지 않는 전천후 역할.

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올해는 좌완 불펜으로 확실한 자기 자리가 생겼다. 김범수가 KIA로 FA 이적을 하며 좌완 불펜이 전무한 상황. 정우주, 박상원 등 구위 좋은 우완 필승조에 좌완의 역할이 필요할 때 조동욱이 들어간다. 그런데 지금 기세면 7, 8회 필승조로 한 이닝을 책임져도 전혀 문제가 없을 듯 보인다.

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 한화 조동욱이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

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10, 11일 KIA와의 경기에 연속으로 투입돼 1이닝 무실점 완벽투를 펼쳤다. 10일은 삼진 1개, 11일은 삼진 2개를 곁들였다.

이 뿐 아니다. 3월28일 키움 히어로즈와의 개막전을 시작으로 올해 나온 8경기 3홀드 평균자책점 0.00이다. 실점이 1점도 없었다는 의미다.

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김경문 감독도 조동욱 얘기가 나오면 입가에 미소가 번진다. 김 감독은 "잘 던지고 있다. 자기 볼을 믿고 던지고 있다. 이렇게 던지면 안 맞겠다는 계산이 서는 것이다. 우리 투수들 중 내용이 가장 좋다"고 평가했다.

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한화는 지난해 필승조였던 한승혁(KT)과 김범수가 없는 가운데, 정우주와 박상원이 KIA와의 연전에서 흔들리는 모습을 보여 불안감을 남겼다. 그런 가운데 조동욱이라는 새로운 희망이 앞으로 어떤 모습을 보여줄지에 따라, 반등 여지가 충분히 생길 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com