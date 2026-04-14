'이럴수가' 160㎞ 에이스, 왜 2번째 등판 확답 못하나…"계획은 토요일인데 문제가"

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 부상에서 복귀한 안우진이 선발로 등판해 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "계획은 토요일(18일)인데, 문제가 하나 있다."

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설종진 키움 히어로즈 감독은 14일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 에이스 안우진의 2번째 등판 날짜를 확답하기 어렵다고 했다. 어깨나 팔꿈치에는 전혀 이상이 없었는데, 물집이 복병이었다. 오랜만에 전력 투구를 한 탓인지 오른손 검지에 물집이 잡혔다.

당분간은 물집 부위 회복 정도를 지켜보려 한다. 문제가 없다면 예정대로 18일 수원 KT 위즈전에 선발 등판하지만, 무리라고 판단하면 등판 일정이 연기될 수 있다.

설 감독은 "검지 물집 때문에 하루이틀은 결과를 지켜봐야 할 것 같다. 물집이 아물지 않으면 뒤로 밀릴 수 있다. 정상적으로 등판할 수 있다면 2이닝, 35~40구 정도 던지게 하려 한다"고 설명했다.

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안우진은 지난 12일 고척 롯데 자이언츠전에 선발 등판해 5타자를 상대하면서 1이닝 1안타 1볼넷 1삼진 무실점을 기록했다. 2023년 8월 31일 인천 SSG 랜더스전 이후 955일 만의 복귀전으로 기대를 모았는데, 왜 국내 최고 1선발로 군림했었는지 바로 보여줬다. 바로 최고 160㎞, 평균 157㎞ 강속구를 뿌렸다. 직구 위주로 투구하면서 커브와 체인지업을 섞어 롯데 타선을 요리했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 선발 안우진이 1이닝을 무실점으로 마친 후 환영받고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 부상에서 복귀한 안우진이 선발로 등판해 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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설 감독은 "(어깨 부상) 치료를 잘한 것 같고, 본인도 나름대로 열심히 해서 재활이 잘된 것 같다. 물집 외에는 어깨 통증도 없어 만족스럽다. 본인이 열심히 몸을 잘 만든 것 같다"며 "빌드업은 3이닝까지 필요하다. 토요일에 2이닝 투구가 가능하다고 하면, 다음 등판은 3이닝 정도 될 것 같다"고 밝혔다.

안우진은 2023년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받고 병역 의무를 이행하며 재활 기간을 효율적으로 쓰고자 했다. 원래는 지난해 9월 전역 후 복귀할 예정이었지만, 2군에서 훈련하는 과정에서 어깨를 다치는 바람에 올해까지 복귀 시점이 밀렸다.

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안우진은 2022년 30경기, 15승8패, 196이닝, 224삼진, 평균자책점 2.11을 기록하며 모처럼 국내 특급 에이스의 탄생을 알렸다. 팔꿈치와 어깨 부상 여파로 약 3년의 공백이 있었지만, 다시 비상할 준비를 하고 있다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 부상에서 복귀한 안우진이 선발로 등판해 투구하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com