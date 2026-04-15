52억 FA 2군 방황, 에이스 개점 휴업...이 선수 없었으면 두산 망했다, 업고 다녀야 할 판

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오며 세리머니를 펼치고 있는 최민석. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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[스포츠조선 김용 기자] 최민석 없었으면 어쩔 뻔 했나.

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김원형 감독이 업고 다녀야 할 것 같다. 2년차 막내 투수가 없었다면, 정말 큰 일 날 뻔 했다.

두산 베어스는 14일 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 11대3으로 대승을 거뒀다. 지난 주말 KT 위즈에 2연패 한 부진을 떨쳐내고 시즌 5승째(1무8패)를 따냈다.

생각만큼 쉽지 않은 시즌 출발이다. 선발진이 흔들린다. 에이스 플렉센이 어깨 부상으로 이탈했고, 야심차게 52억원을 안긴 FA 투수 이영하는 2군에서 방황하다 15일 첫 선발로 나선다. 기대를 모았던 최승용도 3경기 2패로 부진. 여기에 필승조로 생각했던 아시아쿼터 타무라가 평균자책점 13.50으로 고생중이고 박치국은 부상 이탈했다.

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타선은 전체적으로 무기력. 키움 히어로즈에 이어 팀 타율 9위다. 4번타자 양의지가 믿기 힘든 부진으로 흔들리자, 팀 타선 전체가 휘청였다.

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그래도 SSG 승리는 의미가 있었다. 한화 이글스에서 베테랑 손아섭을 데려왔다. 전격적으로 단행된 트레이드로 팀 분위기를 바꿀 수 있는 계기가 됐다. 손아섭은 첫 경기부터 홈런을 치며 쓰러져가던 두산을 살렸다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 두산 최민석. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

또 하나. 선발 최민석이다. 초반부터 득점 지원을 받기는 했지만 그 것과 상관 없이 씩씩하게 잘 던졌다 .6이닝 2실점(1자책점). 최지훈에게 맞은 홈런이 옥에티였지만, 선발로 자기 역할을 100% 다해냈다.

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지난해 신인으로 선발 기회를 받으며 성장한 최민석. 투수 전문가 김원형 감독이 부임 후 미래 선발 핵심이 될 거라고 예견한 선수. 선발 경쟁에서 승리해 한 자리를 당당히 차지했고, 올해 3경기 2승 평균자책점 0.51을 기록중이다.

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지난 2일 삼성 라이온즈전 6이닝 1실점(무자책점) 호투를 펼쳤는데 승리를 따내지 못했다. 승리 요건을 갖추지 못했고, 8회 불펜이 무너지며 패했다.

하지만 8일 키움전 5⅔이닝 무실점 피칭으로 첫 승을 따내더니, SSG마저 잠재웠다. 만약 최민석이 무너졌다면 두산은 다시 연패 흐름에 빠지며 시즌 초반이 완전히 꼬일 뻔 했는데, 중요한 경기에서 최민석의 투구가 빛을 발했다. 키움 전 때도 전날(7일) 팀이 패했었기에, 흐름상 매우 중요한 경기였다. 상대적으로 전력이 약한 키움 상대 연패를 했다면 그 충격은 몇 배가 될 수 있었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com