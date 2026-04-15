'이제 역사를 바꿀때' 10연승이 보인다. 그러나 직전 8이닝 1실점, ERA 1.64 '킬러'를 먼저 넘어라[SC포커스]

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 1루수 오스틴이 끝까지 수비를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 승리한 LG 이주헌, 유영찬이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 승리한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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[스포츠조선 권인하 기자]어느덧 8연승이다.

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LG 트윈스가 14일 잠실에서 8회말 오스틴의 결정적 솔로포로 롯데 자이언츠에 2대1의 승리를 거뒀다.

지난 4일 고척 키움 히어로즈전에서 시작된 승리가 어느덧 8경기로 늘어났다. 특히 만날 때 2위였던 NC 다이노스에 2연승, 1위였던 SSG 랜더스에 3연승을 달리며 하위권이었던 팀을 단숨에 선두로 올려놓았다.

8연승 기간 동안 투-타가 모두 좋다. 일단 마운드가 매우 안정적이었다. 평균자책점이 2.38로 1위. 경기당 2.5실점으로 역시 1위였다. 선발진은 1.93으로 유일한 1점대 평균자책점으로 1위였고, 불펜진은 3.00으로 3위.

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마무리 유영찬이 8연승의 버팀목이다. 8승에서 6번의 세이브를 챙겼다. 6이닝 동안 2안타 3볼넷 4탈삼진 무실점. 주자를 내보내긴 하지만 한명도 홈으로 가지 못하게 하며 다 막아냈다.

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14일 롯데전도 선두 이호준에게 볼넷, 2사후 노진혁에게 안타를 맞아 1,3루의 위기에 몰렸지만 대타 유강남을 삼진으로 잡고 승리를 지켰다.

개막전 3연패로 꼴찌로 출발했던 LG는 어느덧 10승4패로 1위를 달리고 있다. 바로 뒤를 4연승을 달리는 삼성이 9승1무4패, 반게임차로 쫓고 있다.

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이제 LG 팀 최다 연승이 바로 앞에 보인다.

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 8회말 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 오지환, 박해민이 호수비로 선발 송승기를 돕고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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LG의 역대 최다연승 기록은 10연승이다. 딱 두차례 달성했었다.

1997년 4월 18일 롯데전부터 29일 OB전까지 10경기를 내리 이겼고, 2000년 9월 1일 롯데와의 더블헤더 2차전부터 10월 1일 삼성전까지 한달에 걸쳐 10연승을 달성했다. 2000년엔 3주간의 올림픽 브레이크가 있었기 때문. 당시 7연승을 하고 3주를 쉰 뒤 3연승을 더해 10연승을 만들었다

둘 다 성적이 좋았다. 1997년엔 정규리그 2위로 플레이오프에 올라 삼성을 누르고 한국시리즈까지 진출했었다. 2000년엔 당시 양대리그로 진행돼 매직리그 1위에 올랐었다. 드림리그 2위인 두산과의 플레이오프에서 패해 한국시리즈 진출엔 실패. 10연승까지 했다는 것은 그만큼 팀 전력이 안정돼 있었다는 의미로 볼 수 있을 듯.

롯데전을 스윕하면 10연승으로 역대 최다 연승 타이기록을 쓰고, 17일 대구 삼성전까지 이긴다면 LG 역사상 처음으로 11연승을 하게 된다.

일단 9연승이 먼저다.

15일 경기에 LG는 아시아쿼터 라크란 웰스를 선발로 내고 롯데는 왼손 김진욱이 나선다. 올해 쾌조의 출발을 보이는 김진욱이라 왼손 타자가 주축인 LG로선 연승행진의 큰 장애물이 될 전망이다.

김진욱은 지난 8일 부산 KT 위즈전서 시즌 첫 선발등판해 8이닝 동안 3안타(1홈런) 1볼넷 6탈삼진 1실점의 쾌투로 승리 투수가 됐었다.

통산 LG전 선발로 4경기에 등판했는데 1승무패 평균자책점 1.64로 매우 좋았다.

LG가 김진욱을 뛰어넘어 9연승을 달성할 수 있을까. LG의 최근 단일시즌 9연승은 2016년 8월 3일 잠실 두산전부터 12일 잠실 NC전까지였다. 15일 이기면 10년만에 9연승이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

2일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. LG 선발투수 웰스가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.02/