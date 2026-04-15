'극단적 수비' 손흥민, 추가 실점 나오면 대위기...LA FC, 크루스 아술에 0-1 밀려(전반 종료)

사진캡처=THE 18

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 LA FC가 흔들리고 있다. 4강 진출이 위협받고 있다.

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LA FC는 15일 오전 10시(한국시각) 멕시코 푸에블라 에스타디오 쿠아우테목에서 크루스 아술(멕시코)과 2026시즌 북중미축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전을 치르는 중이다. 전반전은 크루스 아술의 선제골로 LA FC가 0-1로 밀리고 있다. 하지만 홈에서 열린 1차전에서 3대0 대승을 거둔 LA FC는 4강 진출이 유리한 입장이다.

이번 경기를 위해서 지난 포틀랜드 원정에서 휴식을 부여받은 손흥민은 다시 선발로 복귀했다. 티모시 틸만, 손흥민. 드니 부앙가가 공격진을 맡았다. 중원에는 마티외 슈아니에르, 마르코 델가도. 다비드 마르티네스가 호흡을 맞춘다. 수비진은 세르지 팔렌시아, 라이언 포르테우스, 은코시 타파리, 에디 세구라가 포백을 구축한다. 골문은 위고 요리스가 지킨다.

3골의 여유를 가지고 있는 LA FC는 1차전과 비슷한 전략을 들고 왔다. 수비를 탄탄히 한 후 손흥민, 부앙가, 마르티네스를 이용해 역습을 노리겠다는 계획. 전반전에 승기를 잡아야 대역전 드라마를 노려볼 수 있는 크루스 아술은 적극적으로 공격에 임했다.

AFP연합뉴스

LA FC는 전반 15분 첫 위기에 빠졌다. 우측에서 연결된 크로스를 가브리엘 페르난데스가 슈팅으로 연결했다. 골대 구석으로 향했지만 요리스가 엄청난 선방을 해냈다.

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요리스의 선방에도 불구하고, LA FC는 곧바로 선제 실점 위기에 빠졌다. 이어진 코너킥에서 팔렌시아가 페르난데스를 끌어안았다는 판정이 나와 주심은 페널티킥을 선언했다. 온필드 리뷰를 진행해도 판정은 유지했다. 페르난데스가 중앙으로 강하게 차 마무리했다.

사진=크루스 아술

요리스가 거듭 LA FC를 구해냈다. 전반 37분 크루스 아술이 오랜만에 기회를 만들었다. 아구스틴 팔라베시노가 페널티박스에서 절묘하게 파고 들어 패스를 받았다. 요리스가 팔라베시노의 슈팅은 쳐냈다. 이어진 공격에서도 크루스 아술의 결정적인 슈팅이 골대를 살짝 벗어났다.

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전반 내내 손흥민은 외로웠다. 역습에 몇 차례 가담했지만 패스가 전달되지 않았다. 슈팅를 1번도 시도하지 못하고 라커룸으로 들어갔다. 후반전 LA FC는 버터야 한다. 추가 실점이 더 나오면 3대0 1차전 승리가 물거품이 될 수 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com