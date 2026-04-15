"대중의 정서 몰라도 너무 몰라"…칼럼니스트, '불후' 이휘재 복귀에 공개 비판[SC이슈]

사진 출처=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 이휘재가 4년 만에 방송에 복귀한 것을 두고 갑론을박이 벌어지고 있는 가운데, 한 칼럼니스트가 공개적으로 비판을 내놓았다.

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최근 온라인 커뮤니티에는 'TV 칼럼니스트가 분석한 방송인 이휘재 씨의 재기가 쉽지 않아 보이는 이유'라는 제목의 게시글이 확산됐다. 해당 글에 따르면 TV 칼럼니스트 정석희는 유튜브 채널을 통해 이휘재의 복귀에 대해 부정적인 견해를 밝혔다.

앞서 이휘재는 지난달 28일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-2026 연예계 가왕전' 특집에 출연했다. 4년 만에 방송 복귀한 그는 "잘 지냈다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같다. 4년이란 시간이 흐르면서 제 실수로 쉬게 된 상황을 아이들도 정확히 알게 됐다"고 전하며 눈물을 흘렸다.

이휘재. 스포츠조선DB

이에 정석희는 "범법을 저지른 것도 아니고 출연 정지 처분을 받은 건 아니다"라면서도 "대중의 정서를 몰라도 너무 모르는, 서로에게 상처만 남긴 패착이자 악수"라고 비판했다. 이어 "(이휘재의) 재기가 쉽지 않으리라고 봤다. 반성과 눈물, 가족을 앞세운 고전적인 복귀 3종 세트도 그러려니 했다. 그런데 방송을 보니 도가 지나쳤다"고 전했다.

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특히 MC 김준현의 권유로 이휘재가 진행석에 앉은 장면을 언급하며 문제를 제기했다. 정석희는 "김준현의 돌발 행동이 아니라 제작진의 명백한 의지"라며 "시청자를 향한 도발"이라고 말했다. 또 그의 진행 스타일에 대해서도 "여전히 깐족거리며 남을 깎아내리고 험담하는 방식에 머물러 있다. 타인에 대한 배려가 한참 부족하다"며 "유재석, 전현무 등 끊임없이 세상의 변화를 읽으려 노력하는 진행자들과 대조된다"고 평가했다.

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그간 이휘재는 여러 예능 프로그램에서 동료 연예인들을 대하는 태도가 무례하다는 지적을 받아왔다. 이외에도 층간소음 갈등과 함께 놀이공원 장난감 비용 '먹튀' 의혹까지 불거지며 논란이 일었다. 최근 온라인상에서는 이휘재가 캐나다에 머물던 시절 그를 목격했다는 교민의 제보가 이어지기도 했다. 한 교민은 "(이휘재에게) 길에서 인사를 건넸지만 무시를 당했다"고 했고, 다른 교민도 "현지에서 미담을 단 한 번도 듣지 못했다"고 전했다. 다만 이에 대한 진위는 확인되지 않은 상태다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com