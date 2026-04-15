화사, '알몸' 상태서 가습기 물 밟아 2도 화상…"현재는 완치된 상태"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 화사가 공연 전 발바닥 2도 화상을 입었던 당시를 떠올리며 근황을 전했다.

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화사는 14일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 출연해 마마무 완전체 활동 계획과 함께 사고 당시 상황을 공개했다.

이날 한 청취자는 "콘서트에서 멋지게 뛰어다녔는데 화상을 입은 것이냐"고 물었고, 화사는 이에 대해 직접 입을 열었다.

그는 "가열식 가습기를 옮기다가 물을 쏟았고, 그걸 밟았다"며 "불행 중 다행으로 몸이 아니라 발에 닿은 것"이라고 설명했다.

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특히 당시 상황에 대해 "알몸 상태에서 가습기를 옮기고 있었는데, 물을 밟은 것이라 더 큰 화상을 피할 수 있었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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화상 직후에는 곧바로 응급실을 찾아 치료를 받았다고. 화사는 "2도 화상이었지만 현재는 완치된 상태"라며 "한때 피부가 거뭇했지만 지금은 흔적도 거의 없다"고 전했다.

앞서 화사는 웹예능 '살롱드립'에서도 공연 전날 100도가 넘는 가열식 가습기 물을 밟아 화상을 입었던 사실을 밝힌 바 있다.

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한편 마마무는 데뷔 12주년을 맞아 오는 6월 완전체 컴백과 함께 월드 투어를 예고했다.

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narusi@sportschosun.com