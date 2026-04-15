연봉 3천8백 투수에 현금 1억5천 더하니 바로 거래 완료...이러니 보상금 7억5천 '안타 전설' FA 미아 위기였다

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회 타격을 준비하는 두산 손아섭. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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[스포츠조선 김용 기자] 보상금 7억5000만원에 막히더니, 결국 이교훈+1억5000만원으로...

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이게 시장의 현실적 평가였다.

'안타 전설' 손아섭이 커리어 4번째 새 유니폼을 입었다. 두산 베어스다.

두산은 14일 한화 이글스와 전격 트레이드를 통해 손아섭을 데려왔다. 좌완 이교훈에 현금 1억5000만원을 얹어 손아섭에게 두산 유니폼을 입혔다. 손아섭을 곧바로 SSG 랜더스전 선발로 출전해 홈런을 치는 등 두산에 그 선택이 틀리지 않았다고 스스로 알렸다.

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사실 손아섭은 지난해 NC 다이노스 시절부터 입지가 줄어들고 있었다. NC도 예비 FA 손아섭에 대한 비중을 줄여나가고 있었는데, 우승 도전에 급했던 한화가 손아섭 카드를 덥석 물었다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 밝은 표정으로 훈련하는 두산 손아섭. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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하지만 한화는 우승에 실패했고, 팀 전력을 다시 다지는 과정에서 100억원 FA 강백호를 데려왔다. 수비가 힘든 지명타자. 사실상 손아섭의 자리가 사라지는 순간이었다.

그런 가운데 손아섭은 세 번째 FA 신청을 했다. 무리수였다. C등급이지만 전년 연봉이 5억원이라 보상금만 7억5000만원에 달했다. 수비가 안 되는데 장타력과 주력 모두 감소한 베테랑 타자를 고액 연봉에 보상금까지 주며 데려갈 구단은 없었다. 아무리 그래도 FA인데 헐값 연봉이라 하면 손아섭이 사인을 할 리가 없다고 생각하니, 누구도 접근하지 않았다.

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그렇게 FA 미아 위기에서 결국 손아섭이 백기 투항을 했다. 연봉 1억원에 사인했다. 선수 생활을 이어가려면 그 방법밖에 없었다. 버티고 버텼지만, 다른 길은 나오지 않았다.

15일 이천베어스파크에서 열린 삼성과 두산의 시범경기. 두산 이교훈이 역투하고 있다. 이천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.15/

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그런데 생각지 못한 기회가 빨리 찾아왔다. 개막 후 타격이 완전히 무너진 두산이, 손아섭에게 러브콜을 보냈다. 그렇게 트레이드가 성사됐다.

이렇게 타격이 약한 팀은 충분히 생각해볼만 한 카드였다. 하지만 FA로는 데려오는 게 어려웠다. 위에서 언급했듯이 그래도 다른 팀으로 가는 FA 계약인데 최소 2년에 연봉도 어느정도 챙겨줘야 하고, 보상금까지 붙어 사실상 10억원 이상 지출이 필요했다.

하지만 연봉 3800만원 투수(물론 좌완, 군필 메리트가 있다)에 1억5000만원 조건으로는 충분히 트레이드가 가능했다. 이게 손아섭이 받아들여야 할 냉정한 현실이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com