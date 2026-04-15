'충격 7연패' 김재환 파격 2번, 하루 만에 거둬들였다 "순리대로 가는 게 맞다" [인천 현장]

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회말 첫 타석에 나서며 두산 팬들에게 인사를 하고 있는 SSG 김재환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "순리대로 가는 게 맞다고 결론을 내렸다."

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김재환 '깜짝 2번' 실험은 한 경기로 끝났다. 김재환은 다시 4번으로 돌아간다.

SSG는 15일 인천에서 두산 베어스와 주중 3연전 두 번째 경기를 치른다. SSG에는 매우 중요한 경기. 6연패 늪에서 탈출해야 한다.

SSG는 하루 전 두산과의 경기에서 김재환을 2번에 배치하는 파격수를 뒀다. 이숭용 감독이 임훈 타격코치와 데이터 파트에 타순 작성을 일임한 것. 하지만 반전은 없었고, 그렇게 연패 수만 늘어났다.

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SSG는 15일 경기에 다시 김재환을 4번으로 돌려놨다. 박성한-에레디아-최정-김재환-고명준-최지훈-한유섬-조형우-정준재 순이다. 최지훈과 한유섬이 6번과 7번 자리를 맞바꾼 정도다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 7회초 1사 SSG 이숭용 감독이 김재환의 솔로포가 터지자 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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경기를 앞두고 만난 이 감독은 "어제 경기 후 코칭스태프와 30분 가량 토론하면 고민했다. 순리대로 가는 게 맞다는 결론이 나왔다"고 김재환 4번 복귀 이유를 설명해다.

이 감독은 "타순은 6, 7번만 조정했다. 어차피 쳐야 할 선수들이 그 자리에서 치지 못하면 144경기를 풀어나갈 수 없다. 결국 주전 선수들이 올라와야 한다. 감독은 준비한 과정을 믿고 기다리는 게 맞다"고 말하며 "분위기가 처질 때는 누군가가 치고 나가주는 선수가 나와야 하고, 개막 후 7경기는 그게 잘 됐는데, 이후 엇박자가 나다보니 공격 뿐 아니라 수비에까지 영향을 미치고 있다"고 현 상황을 진단했다.

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이 감독은 마지막으로 "오늘은 어떻게든 연패를 끊어야 할 것 같다. 선발 최민준이 5회까지 버텨주면 좋겠지만, 안되면 4이닝이라도 던지게 하고 이후 필승조를 모두 투입해야 할 것 같다"고 밝혔다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com