이제 수비 안 되는 선수 아니었나...손아섭, 전격 좌익수 선발 "잠실에서도 나간다" [인천 현장]

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 삼진을 당한 두산 손아섭. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.14/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "잠실에서도 수비 나간다."

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두산 베어스가 손아섭 활용폭을 넓히고 있다. 트레이드 첫 날 2번-지명타자로 투입해 홈런 재미를 봤고, 두 번째 경기에서는 좌익수 수비까지 맡긴다.

두산은 15일 인천 SSG 랜더스전에 박찬호-손아섭-박준순-양의지-카메론-안재석-양석환-윤준호-정수빈 순의 타순을 작성했다.

눈에 띄는 건 손아섭의 수비 포지션. 지명타자가 아닌 좌익수다.

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손아섭을 전성기 롯데 자이언츠 시절 우익수로 오랜 시간 뛰었다. 원래 수비가 좋았던 유형의 선수가 아니라 나이를 먹으며 수비 활용도가 점점 떨어졌다. 수비가 안 된다는 인식에 이번 FA 시장에서도 관심을 받지 못했다. NC 다이노스 시절 좌익수 수비 연습도 했고, 실전도 뛰었지만 좌익수는 익숙한 포지션이 아니다.

14일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 주중 3연전 첫 번째 경기. 두산 베어스 선수단과 첫 인사를 나누고 있는 손아섭.

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하지만 두산은 선택을 했다. 포수 양의지가 전 경기를 포수로 뛸 수 없기에, 지명타자로 나가야 할 때 손아섭을 좌익수로 투입하는 것이다. 그게 이날부터 바로 시작됐다.

경기를 앞두고 만난 김원형 감독은 "우리 팀은 지명타자가 고정이 아닌 팀"이라고 말하며 "1주일에 2~3경기 정도 수비에 나갈 수 있을 것 같다. 잠실도 상관 없다. 타격 능력이 좋으면 수비에 나가야 한다. 본인도 수비에 전혀 문제가 없다고 얘기하더라"고 밝혔다.

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김 감독은 한 경기로 느낀 손아섭 효과에 대해 "일단 타순 짜는데 훨씬 수월하다"고 말하며 웃었다. 이어 "손아섭 때문에 이겼다고 할 수는 없지만, 분명 합류하니 팀 분위기가 바뀌었다. 어제도 첫 타석 볼 2개 골라내는 걸 보며 '아, 저래서 2500개 이상의 안타를 쳤구나'라는 생각이 들더라. 선구안도 좋고 상황에 맞는 타격을 할 수 있는 선수다. 더그아웃에서 분위기도 잘 이끈다. 젊은 선수들에게 도움이 될 수 있다"고 평가했다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com