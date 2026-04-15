'7연패는 죽어도 안 된다' 이숭용 감독 독한 야구, 이기고 있는데 선발 '조기 강판' [인천 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 이숭용 감독이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 연패를 끊어야 하는 절박함, 독해진 이숭용 감독.

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SSG 랜더스 이숭용 감독도 이날만큼은 자비를 베풀 수 없었다. 이기고 있지만, 선발 최민준을 무조건 기다려줄 수는 없었다.

SSG는 15일 인천에서 두산 베어스를 만났다. 전날 두산에 대패했다. 6연패 늪에 빠졌다. 개막 후 7승1패로 그렇게 잘 나갔는데, 순식간에 5할 승률까지 밀렸다.

이 감독은 이날 두산전을 앞두고 "어떻게든 연패를 끊어야 한다. 선발 최민준이 5이닝을 채웠으면 좋겠지만, 안 될 경우 필승조를 일찍부터 투입할 것"이라고 예고했다.

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일단 초반 경기는 잘 풀렸다. 1회 고명준이 선제 스리런포를 날렸다.

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선발 최민준도 매 이닝 주자를 출루시키기는 했지만 4회까지 무실점으로 잘 막았다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 최민준이 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

마지막 5회만 막으면 승리 요건. 하지만 이날 유리한 상황에서도 줄곧 자신있는 투구를 하지 못한 최민준은 선두 양석환에게 중전 안타를 허용하고 말았다.

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3점의 여유가 있지만, 경헌호 투수코치가 올라왔다. 단호한 교체. 안그래도 직전 4회말 1사 만루 찬스를 잡고도 1득점도 하지 못한 SSG였다. 위기 뒤에 기회라고 5회초가 경기의 변곡점이 될 수 있었다. 가장 강한 불펜 중 하나인 이로운을 올려 일단 무실점으로 막아야 한다는 게 최민준의 선발승보다 중요했다.

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이로운이 윤준호를 병살 처리하는 등 손쉽게 이닝을 정리했다. 4회 타선이 추가점을 내줬다면 최민준도 시즌 2승 기회를 잡을 수 있었겠지만, 일단 이날은 무조건 연패 탈출이 팀의 1번 목표였다.

최민준은 4이닝 3안타 3볼넷 4삼진 무실점을 기록했다. 투구수 73개. 직구 최고구속은 144km였다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com