상남자, 믿음의 야구 이숭용...왜 6연패 끊고 "미안하다" 사과부터 했나 [인천 현장]

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "승리를 챙겨주지 못해 미안하다."

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SSG 랜더스 이숭용 감독은 왜 6연패 탈출에도 사과부터 했을까.

SSG는 15일 인천에서 열린 두산 베어스전에서 6대0으로 완승을 거뒀다. 고명준의 선제 결승 스리런포, 오태곤과 정준재의 쐐기포 등으로 시원한 승리를 따냈다.

이날 선발은 최민준. 중요한 경기, 중책을 맡았다. 4이닝 무실점. 왜 무실점 투수가, 승리 요건을 채우지 못하고 내려왔을까.

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이 감독은 경기 전 연패를 끊기 위한 총력전을 선언했다. 평소 선수를 위하는 이 감독 스타일이라면 3-0 리드 상황서 투수의 승리 요건을 위해 당연히 마운드에 최민준을 올려놨을 것이다. 하지만 이 감독은 이날만큼은 냉정했다. 5회 선두 타자 양석환에게 안타를 맞자 바로 이로운으로 교체했다. 이 감독은 이날만큼은 투수도 이닝, 이닝이 아닌 중간 상황에 잘라 투입했고 대주자, 대수비도 더 철저하게 투입했다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 최민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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최민준도 아쉬웠겠지만, '왜 나를 내렸어'라고 하기에는 아쉬움이 남는 투구이기도 했다. 이날 볼넷 3개가 나오는 등 전반적으로 제구가 흔들렸다. 구위도 좋지 않았다. 1, 2회 두산이 병살을 쳐줘 비교적 쉽게 이닝을 넘길 수 있었다. 5회에도 바뀐 투수 이로운이 윤준호를 병살로 잡아 최민준은 실점 위기를 넘겼다.

이 감독은 경기 후 "선수들이 연패를 끊으려는 의지로 오늘 승리할 수 있었다"고 말하며 가장 먼저 최민준 이름을 꺼냈다. 이 감독은 "선발 민준이가 부담감이 있을 상황에서 압박을 이겨냈다. 연패 상황이기 때문에 빠른 교체를 결정했다. 승리를 챙겨주지 못해 미안하다"는 메시지를 남겼다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com