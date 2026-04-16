왼손 타자들 떨게했던 '공포의 좌완'...롯데전 컴백 가능성 '왜 하필 우리냐'

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[스포츠조선 김용 기자] "다음주 화요일이다."

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웨스 벤자민이 돌아온다. 두산 베어스 유니폼을 입고 말이다. 빠르면 21일 1군 마운드에서 모습을 볼 가능성도 있다.

두산은 시즌 초 비상등이 켜졌다. 에이스 크리스 플렉센이 2경기 만에 어깨 부상으로 이탈한 것이다. 오른쪽 어깨 견갑 부상. 회복에 시간이 필요한 부위.

두산은 발 빠르게 움직였고, KT 위즈에서 세 시즌을 뛰어 한국팬들에게도 친숙한 좌완 벤자민을 6주 대체로 영입했다. 벤자민은 한국에 들어와 선수단에 합류, 빌드업을 하며 몸상태를 끌어올리고 있다.

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벤자민은 15일 경기도 이천 베어스파크에서 영동대와의 연습 경기에서 3이닝을 던졌다. 결과는 4안타 1볼넷 6삼진 1실점. 직구 최고구속은 148km를 찍었다. 투구수는 48개. 다음 등판에서는 60~70개 정도 투구수를 기대해볼만 하다.

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그렇다면 벤자민의 다음 일정은 어떻게 될까. 상황이 복잡하다.

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일단 다음 실전 투구 예정일은 21일이다. 이 때면 비자 문제가 해결될 시점이다. KBO리그 정식 경기에 던질 수 있다. 아직 비자가 안 나와 퓨처스 경기가 아닌 영동대와의 연습 경기에 나섰다.

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그런데 그게 1군 경기가 될지, 2군 경기가 될지 확정이 안됐다. 두산은 이 때 부산 원정을 떠나 롯데 자이언츠와 맞붙는다. 김 감독의 마음은 벤자민이 2군에서 한 차례 더 투구수를 끌어올리고 1군 경기에 나서기를 바란다. 하지만 팀 사정이 급하다. 시즌 초반 선발진이 붕괴되고 있는 과정에서 팀 성적도 중하위권에 머물러있다. 반등이 시급하다. 21일 롯데전에 마땅한 선발 대안이 없다고 치면 벤자민을 올릴 심산이다. 김 감독은 "어떤 경기에 나설지는 코칭스태프와 논의를 더 해보겠다. 만약 1군 경기에 나서면 무조건 선발이지만, 그 경기는 투구수 제한을 둬야 한다"고 설명했다.

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김 감독은 "(영동대전) 등판에서 구속도 잘 나오고 전체적으로 잘 던졌다는 보고를 받았다"고 밝혔다. 한국 무대 적응에는 아무 걱정이 없는 투수다. 제구도 흔들릴 유형이 아니다. 몸 상태만 건강하면 된다. 과연 벤자민이 두산의 반등을 이끌 구원자가 될 수 있을 것인가.

김용 기자 awesome@sportschosun.com