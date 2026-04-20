'418홈런' 영원한 홈런왕 은퇴식 일정 발표, 팬들은 왜 화가 났을까

박병호 키움 잔류군 코치. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 나유리 기자]'영원한 홈런왕' 박병호 현 키움 히어로즈 잔류군 코치가 현역 은퇴식을 치른다. 그런데, 팬들은 다소 화가 난 분위기다. 어떤 이유일까.

Advertisement

키움은 오는 26일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 열리는 삼성 라이온즈와의 경기에서 박병호 코치의 선수 은퇴식을 거행한다.

자신의 전성기를 보냈던 팀과 선수 마지막을 함께했던 팀의 맞대결을 앞두고, 뜻깊은 은퇴식을 열기로 했다. 박병호는 2005년 LG 트윈스에서 프로에 데뷔해 히어로즈에서 커리어 최고 성적을 기록했고, 이후 메이저리그에 도전했다가 국내 무대에 돌아왔다. 이어 KT 위즈를 거쳐 삼성에서 2025시즌이 끝난 후 은퇴를 선택하며 선수 생활을 마무리했다. 현재는 키움 잔류군 코치를 맡아 유망주 육성에 힘을 보태고 있다.

통산 1767경기에서 1554안타 418홈런 1244타점을 기록한 박병호는 정규 시즌 MVP 2회, 홈런왕 6회, 1루수 부문 골든글러브 6회 수상을 기록한 전설의 홈런 타자로 KBO리그 역사에 이름을 남기고 유니폼을 벗었다.

Advertisement

키움 구단은 은퇴식 타이틀을 '승리, 영웅 박병호'로 정했다. 이날 고척돔을 찾은 팬들에게는 박병호 은퇴 기념 티셔츠 7000장을 선착순으로 증정한다. 또한 사전 선정된 키움 팬 52명과 연간회원 52명 등 총 104명을 대상으로 팬 사인회를 진행한다. 은퇴 기념 MD 상품도 판매하고, 박병호는 아들과 함께 시구, 시타 행사도 한다.

사진=키움 히어로즈 공식 SNS

Advertisement

그런데 본격적인 은퇴식 행사를 경기 시작 전에 그라운드에서 진행한다는 소식을 듣고, 다소 의아해하는 팬들이 많았다. 보통 빼어난 커리어를 남기고 떠나는 선수들의 은퇴식은 경기가 끝난 후에 진행한다. 그런데 박병호는 키움팬들에게 팀의 상징적 레전드 선수 중 한명이다. 이런 선수의 은퇴식을 오랜 여운이 남을 수 있는 경기 후가 아닌, 경기 전 다소 어수선한 때에 진행한다는 것이 이해되기 어려울 수 있다.

이 부분은 이유가 있었다. 키움 구단은 은퇴식과 관련한 모든 부분을 박병호 코치와 직접 논의했다. 구단이 마음대로 정할 수 있는 이벤트가 아니고, 어디까지나 박병호 코치의 의사가 1순위로 중요했기 때문이다.

Advertisement

그런데 박병호 코치가 '경기력이나 경기에 지장이 안되는 선에서 은퇴식을 진행하기를 바라는 마음'이 무척 컸다는 후문이다. 경기 후에 은퇴식을 하게 되면, 이미 경기를 뛰고 체력적으로도 지쳐있는 선수들이 긴 시간 그라운드에서 대기를 해야하고 경기 승패의 영향도 받을 수 있는 여러가지 요소를 감안한 것으로 보인다.

Advertisement

키움 구단 관계자는 "박병호 코치와 모든 부분들을 상의했고, 구단도 공감할 수 있는 부분들을 함께 논의했다. 박병호 코치가 지금은 구단 소속 코치 신분이다보니까 더욱이 경기에 지장이 안되는 선에서 하기를 바라는 마음이 무척 컸다. 어떻게 보면 정말 박병호 다운 은퇴식"이라고 결정 배경을 설명했다.

스포츠조선DB

특히 키움이 이날 KBO 예외 규정인 '특별 엔트리'를 사용하지 않는다는 이야기가 확정적으로 퍼지면서 팬들이 더욱 화가 났다. 특별 엔트리 규정은, 은퇴식에 한정해 엔트리를 초과해 해당 선수를 등록할 수 있는 제도다. 은퇴하는 선수가 은퇴식이 열리는 경기에서 짧게 경기를 뛰면서 자신의 마지막 그라운드를 장식할 수 있는 예외 규정이기도 하다.

하지만 이는 사실이 아니다. 키움은 박병호 코치의 특별 엔트리 등록과 관련해 아직 논의를 진행하고 있다. '특별 엔트리를 사용하지 않는다'는 결론이 나지 않았다. 물론 이 역시도 박병호 코치의 의견을 최대한 반영할 예정이지만, 팀에게도 무리가 안되는 선에서 긍정적인 방향으로 결론이 날 확률이 커 보인다. 마지막으로 '히어로즈 박병호'의 모습을 볼 가능성도 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com