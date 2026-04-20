'싱글대디' 김성수, "힘들어 죽겠다" 말에 딸 오열…"아빠까지 없으면 어떡해" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 쿨의 김성수가 딸과의 가슴 먹먹한 일화를 공개하며 깊은 부성애를 드러냈다.

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20일 MBN 측은 "잘 키운 딸 하나 열 아들 이긴다!"라는 제목으로 '속풀이쇼동치미' 예고편을 업로드했다.

이날 김성수는 "설거지 등 집안일하면서 딸과 대화 중 '힘들어 죽을 것 같다'라고 했다"라면서 너무 많은 집안일에 자신도 모르게 내뱉었던 한마디를 떠올렸다.

바쁜 일상에서 나온 짧은 푸념이었지만, 그 말은 예상치 못한 반응으로 돌아왔다. 그는 "딸이 그 이야기를 듣고 펑펑 울더라. '아빠까지 없으면 이제 나 어떻게 해'라고 하더라"면서 대학교 2학년이 된 딸을 향한 미안함에 눈물을 쏟았다.

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그리고 말하지 못한 딸의 진심도 공개됐다. 딸은 "아빠 힘든 일 있으며 언제든 말하고 아프지 말고 건강해라. 우리 건강하게 오래오래 행복하자. 사랑해"라고 전해 보는 이들의 눈시울을 붉혔다. 이를 스튜디오에서 듣던 김성수는 눈물을 펑펑 쏟으며 말을 잇지 못했다.

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한편, 김성수는 지난 2004년 결혼해 2006년 딸을 품에 안았지만, 결혼 6년 만에 이혼했다. 이후 2012년 전 배우자가 갑작스럽게 세상을 떠나면서 현재까지 홀로 딸을 키워오고 있다.

anjee85@sportschosun.com