"또 역전우승각?" 맨시티가 아스널을 잡은 현 시점, 슈퍼컴퓨터 예측 EPL 우승팀은 과연...

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[스포츠조선 전영지 기자]'리그 2위' 맨시티가 '선두' 아스널을 상대로 천신만고 끝에 안방에서 극적인 승리를 거둔 직후, 슈퍼컴퓨터가 올시즌 잉글랜드 프리미어리그 우승팀을 예측했다.

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스포츠 일러스트레이티드는 20일(한국시각) 맨시티-아스널전 직후 옵타(Opta) 슈퍼컴퓨터의 프리미어리그 우승 관련 최신 예측을 공개했다.

펩 과르디올라 감독이 이끄는 맨시티는 이날 영국 맨체스터 에티하드스타디움에서 펼쳐진 잉글랜드 프리미어리그 33라운드 아스널과의 홈경기에서 전반 16분 라얀셰르키의 선제골과 후반 20분 홀란의 결승골에 힘입어 2대1로 신승했다. 전반 18분 돈나룸마 골키퍼를 강하게 압박, 실책을 이끌어낸 카이 하베르츠에게 동점골을 허용하고, 아스널의 파상공세에 경기 막판까지 승부를 예측할 수 없는 치열한 대접전을 펼쳤지만, 위기를 넘기고 값진 승점 3점을 꿰차는 데 성공했다.

경기 전부터 사실상의 우승 결정전이라고 회자된 경기였던 만큼 고강도, 고퀄리티의 명승부였다. 맨시티는 한 경기를 덜 치른 상황에서 승점 67점(65골 29실점 +37)으로 아스널(승점 70 63골 26실점 +36)을 승점 3점차로 추격했다.산술적으로 우승 전쟁은 계속되지만 일단 안방에서 아스널에게 심각한 타격을 입힌 것만큼은 확실하다. 맨시티는 주중 강등 사투중인 19위 번리전을 앞두고 선두 아스널과의 승점 차를 단 3점으로 좁혔다. 번리를 잡을 경우 5경기를 남기고 골득실에서 앞서며 선두 탈환까지도 가능하다. 시즌 종료까지 어느 팀이 더 많은 골을 넣느냐가 화두가 될, '골 득실' 초접전 경지다.

출처=SI

그러나 옵타 슈퍼컴퓨터는 아스널의 참혹한 맞대결 패배에도 불구하고 여전히 미켈 아르테타 감독이 이끄는 아스널의 편이었다. 아스널이 종국엔 '최종 순위 1위'를 차지할 것으로 예측했다. 아스널이 시즌 끝까지 선두 자리를 유지할 확률을 무려 72.97%로 책정했다. 예상 승점은 80.77점, 맨시티는 승점 78.16점으로 라이벌 아스널에 '승점 2점' 뒤진 채 시즌을 마칠 것으로 예상하고 맨시티의 역전 우승 확률은 단 27.03%로 예상했다.

출처=SI

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슈퍼컴퓨터는 프리미어리그 강등 전쟁 결과 역시 업데이트했다. 슈퍼컴퓨터는 리즈 유나이티드를 강등 후보군에서 제외했다. 최하위 울버햄턴을 상대로 승점 3점을 가져온 다니엘 파르케 감독의 리즈는 5경기를 남겨둔 시점, 강등권과의 격차를 승점 8점으로 벌렸다.

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슈퍼컴퓨터는 19위 번리(승점 20)와 20위 울버햄턴(승점 17)의 강등 확률을 100%로 예상했다. 황희찬의 팀, 울버햄턴의 운명은 이미 수개월 전부터 결정된 것이나 다름없었다. 21일 17위 웨스트햄(승점 32)이 크리스탈 팰리스 원정에서 승점을 챙길 경우 공식적으로 강등이 확정될 수 있다. 번리 역시 향후 몇 주 안에 같은 결말을 맞이할 것으로 예상했다.

다음 시즌 번리, 울버햄턴과 함께 챔피언십(2부 리그)으로 강등될 마지막 한 팀의 정체는 아직도 안갯속인 가운데 현재 18위 토트넘(승점 31)이 이 원치 않는 한 자리를 차지하고 있다. 주말 브라이턴전 극장 동점골을 허용, 2대2로 비기며 웨스트햄보다 한 경기 더 치르고도 승점 1점이 뒤진 불리한 상황이 됐다.

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웨스트햄의 생존 가능성은 크리스탈 팰리스전에 따라 또 달라지겠지만 일단 슈퍼컴퓨터는 토트넘의 시즌 종료시 예상 승점을 36.92점, 강등 확률을 56.16%로 예상했다. 웨스트햄은 승점 38.40점, 강등 확률 38.97%로 봤다. 이대로라면 울버햄턴, 번리 다음은 토트넘이라는 예측이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com