답이 안 나오는 롯데 타선, 김태형 감독의 '도박수' 통할까...손호영 우익수 '파격' [부산 현장]

21일 부산 사직야구장에서 열린 한화와 롯데의 시범경기. 4회말 2사 2,3루 롯데 손호영이 2타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.21/

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[부산=스포츠조선 김용 기자] "오늘 한 번 투입해보려 한다."

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롯데 자이언츠 김태형 감독의 '도박수'가 통할 것인가.

롯데는 21일 부산사직구장에서 두산 베어스와 주중 3연전 첫 번째 경기를 치른다.

3연패에 빠진 롯데 입장에서는 어떻게든 연패를 끊어야 하는 경기. 하지만 최근 타선이 극도로 침체된 상황이라 부담이 크다. 김 감독은 이날 선발이 KT 위즈에서 뛰다 오랜만에 복귀한 벤자민인 것에 대해 "투수가 누구인지는 신경 쓸 때가 아니다. 우리가 쳐야 한다"며 답답한 심경을 토로했다.

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그 고민이 타순에서도 묻어난다. 롯데는 이날 황성빈-레이예스-손호영-한동희-전준우-노진혁-한태양-손성빈-전민재 순으로 타순을 짰다. 19일 2군에 간 윤동희 빈 자리를 누가 메우느냐 했는데, 우익수 자리에 손호영이 들어가는 파격을 택했다.

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내야수 손호영은 올시즌을 앞두고 외야를 겸하게 됐고, 지금까지는 중견수로만 투입됐다. 하지만 우익수로 나가는 건 이날이 처음이다. 다른 우익수 볼 수 있는 자원을 넣자니, 공격력이 너무 떨어질 걱정을 해야했다. 그렇다고 황성빈을 우익수 자리로 보낼 수도 없는 노릇.

김 감독은 경기를 앞두고 "손호영의 수비는 감안해야 한다. 일단 중견수는 아닌 것 같고, 우익수로 톤르 한 번 투입해보려 한다"고 결정의 이유를 밝혔다.

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과연 우익수 손호영이 경기를 어떻게 좌지우지 할 수 있을까.

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부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com